Tat bežal pred policisti. Ustavila ga je šele odpadla guma

Nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni, da naj bi na Drnovem neznanec s parkiranega vozila ukradel registrsko tablico, jo namestil na svoje vozilo in se odpeljal. O tem so bili obveščeni policisti, ki so avtomobil znamke Fiat marea izsledili v Leskovcu in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, ko je z vozila odpadla prednja pnevmatika pa je ustavil in poskušal pobegniti peš. Policisti PP Krško so pobeglega voznika prijeli in ga obvladali, so sporočili s PU Novo mesto.