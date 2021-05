Kradel v trgovini, bežal z neregistriranim vozilom, policistom nato sam izročil plinsko pištolo

Primorski policisti so včeraj ob 12.57 prejeli obvestilo, da je nekdo iz prodajalne v Pivki ukradel nekaj artiklov. Po podanem opisu so policisti vozilo izsledili pri Divači in pobeglega osumljenega ustavili v Lokvi. V vozilu sta bila 25-letni voznik in 28-letna sopotnica. Pri preverjanju so nato ugotovili, da registrska tablica ne pripada vozilu, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja in da vozilo ni niti registrirano niti zavarovano.

Poleg tega voznik ni ustavljal na znake policistov. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, zaradi teh kršitev sledi enotni obdolžilni predlog (56/8 ZVoz-1, 25/6 zv 1/1, 25/6 zv 1/4, 34/2 zv 1 ZMV-1, ZOZP 46/1 -2/1 in ZPrCP 101/10).

Še pred zasegom vozila pa je 25-letnik v postopku policistom sam izročil plinsko pištolo – imitacijo berette kalibra 9 mm. Orožje in nabojnik s slepimi naboji so mu zasegli. Po zaključenih postopkih sledi kazenska ovadba.