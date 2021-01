Kradla draga kolesa in jih preprodajala naprej

Radovljiški policisti so zaradi kaznivih dejanj tatvin koles višjega cenovnega razreda in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljenimi snovmi v športu kazensko ovadili dva Ljubljančana. Kot so sporočili s PU Kranj, so s tem zaključili kriminalistično preiskavo tatvin sedmih koles v gorenjski, primorski in goriški regiji iz sredine lanskega leta v vrednosti 22.000 evrov.

V enem primeru je osumljenec 2.600 evrov vredno električno kolo ukradel z nosilca za kolesa na vozilu tako, da je poškodoval ključavnico. Drugo, okoli 2.000 evrov vredno kolo, je ukradel iz zaklenjene prikolice s ponjavo. Tretje, okoli 4.500 evrov vredno kolo, pa je ukradel pred gostinskim obratom. Tudi to je bilo priklenjeno s ključavnico. Še štiri druga kolesa, v približni vrednosti 13.000 evrov, pa je isti Ljubljančan ukradel skupaj z drugim osumljencem, ki so ga policisti tudi kazensko ovadili. Vsa štiri kolesa sta ukradla v kampih.

Ukradena kolesa sta takoj preprodala naprej. Dve kolesi so policisti zasegli "novim lastnikom", ki jih je prvi osumljenec s kupoprodajno pogodbo prodal naprej. V obeh primerih se je kupcem izgovoril, da je originalna dokazila o kolesih izgubil in da za resničnost podatkov jamči s pisno pogodbo. Kolesi sta se prodajali bistveno pod ceno. V enem primeru je kolo v vrednosti 4.500 evrov prodal za ceno 900 evrov, v drugem primeru pa je za 450 evrov prodal 2.500 evrov vredno kolo.