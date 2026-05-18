Črna kronika

Kradla elektriko in v prirejenih prostorih gojila skoraj 400 sadik konoplje

Cerklje na Gorenjskem, 18. 05. 2026 17.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Zaseg sadik in posušenih delcev konoplje

Hišna preiskava na območju občine Cerklje na Gorenjskem je razkrila več prirejenih prostorov z umetno razsvetljavo, sistemom za nadzor vlažnosti ter samostojnim namakalnim sistemom za gojenje prepovedane droge, skoraj 400 sadik konoplje in dva kilograma posušenih rastlinskih delcev. Električne naprave sta ob tem na omrežje priklopila mimo uradnega števca.

Kranjski policisti so po vseh zbranih obvestilih in na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kranju opravili hišno preiskavo stanovanjskega objekta na območju občine Cerklje na Gorenjskem, kjer sta imela 39- in 46-letna osumljenca več prirejenih prostorov z umetno razsvetljavo, sistemom za nadzor vlažnosti ter samostojnim namakalnim sistemom za gojenje prepovedane droge.

Policisti so v teh prostorih našli in zasegli nekaj manj kot 400 sadik prepovedane droge konoplja-rastlina, okoli dva kilograma posušenih rastlinskih delcev te prepovedane droge in druge predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Osumljenca sta za gojenje prepovedane droge električne naprave priklopila na električno omrežje mimo uradnega števca elektro distributerja in ga s tem dejanjem oškodovala za okoli 2000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

39-letnemu osumljencu z območja Domžal in 46-letnemu osumljencu z območja Ljubljane so policisti na kraju odvzeli prostost in jima odredili pridržanje.

Kasneje so ju zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki je na predlog državne tožilke zoper 39-letnega osumljenca z območja Domžal odredil pripor. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko storila osumljenca. O vseh nadaljnjih ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Znana Slovenka prvič postala mamica
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Kožni rak se pogosto začne tako
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
Delovna akcija: Prenova prostorov društva Križemrok
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
