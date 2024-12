Na Viču kradli iz avtomobila: zalotil jih je občan, ki so ga poškodovali

Včeraj, okoli 4. ure, so policisti prejeli obvestilo občana, da so tri neznane osebe na območju Viča vlomile v osebno vozilo in iz njega odtujile več predmetov. V vozilu jih je zalotil občan, znanec lastnice vozila in jim skušal preprečiti, da pobegnejo. Prišlo je do medsebojnega prerivanja, eden izmed osumljencev pa je med tem občanu zagrozil z ostrim predmetom v roki ter ga lažje poškodoval. Osumljenci so s kraja peš pobegnili.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so ob pregledu trena kmalu po dogodku osumljence izsledili in dva izmed njih, 21- in 22-letnega državljana Maroka, prijeli in jima odvzeli prostost. Enemu izmed osumljencev je uspelo zbežati. Ob pregledu so bili najdeni in zaseženi odtujeni predmeti, ki so bili vrnjeni oškodovanki.

Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil tako o pobeglem osumljencu kot kaznivem dejanju roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Ob tem bi se zahvalili občanom, saj sta njihova pozornost in takojšnje obveščanje Policije privedla do prijetja osumljencev, so sporočili s PU Ljubljana