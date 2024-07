Kradli so mu jabolka, mu razbili steklo na avtomobilu in ga pretepli

V četrtek zvečer okoli 21. ure so štirje osumljenci izven naselja Dobrava pri Škocjanu lažje poškodovali 56-letnega domačina, so sporočili iz PU Novo mesto. Po prvih ugotovitvah naj bi pred tem na njegovem naslovu kradli jabolka, nato pa odšli. 56-letnik se je zapeljal za njimi in jih dohitel na makadamski poti med naseljema Dobrava pri Škocjanu in Dobruško vasjo. Ko jih je ogovoril, naj bi ga pošpricali z dražečim sprejem in z udarci lažje poškodovali. Razbili so tudi stransko okno na njegovem avtu. 56-letnik se je odpeljal domov, kjer so mu nudili prvo pomoč, nato pa je bil z reševalnim vozilom odpeljan v novomeško bolnišnico, od koder so ga kasneje odpustili.