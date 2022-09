Kradli, udarili varnostnika, nato pa s kraja zbežali

V petek popoldne so neznanci napadli varnostnika v trgovini v Žabji vasi v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je 62-letni varnostnik posumil, da s trgovinskih polic v vrečko zlagajo različne artikle, nato pa so se namenili k izhodu mimo blagajne.

Ko je varnostnik želel preprečiti izhod, se je od nekod pojavil moški in ga udaril v obraz. 62-letnik je takrat padel po tleh, nato pa ga je moški še enkrat brcnil v glavo. V skupini naj bi bilo pet oseb; tako moških kot žensk, ki po prvih ugotovitvah prihajajo iz okolice Novega mesta.

Nepridipravi so s kraja zbežali. Varnostnika so oskrbeli v novomeški bolnišnici, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan, so sporočili s PU Novo mesto. Policijska preiskava je v teku.