Kradli v trgovini in naleteli na policista

Policisti z novomeške policijske uprave so se znova odzvali na klic zaradi tatvine v trgovini. Tokrat so jih na pomoč poklicali iz Krškega, kjer so storilci ukradli večje število artiklov.

Na kraj je bila takoj napotena patrulja, medtem ko je po srečnem spletu okoliščin njihov kolega že bil v trgovini. Kot je sporočila predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik, je bil policist PP Sevnica v svojem prostem času v prodajalni, ko je opazil storilce, ki so bežali. Dva sta pobegnila z osebnim avtomobilom, tretjega pa je uspel prijeti in ga zadržal do prihoda kolegov.

Na podlagi opisa drugih dveh storilcev in vozila, s katerim so se odpeljali, so novomeški policisti na avtocesti pri izvozu za Mirno Peč izsledili in ustavili voznika mercedesa. Parfume, ročne ure in električne zobne ščetke, ki so jih poskušali odtujiti, so zasegli in vrnili osebju prodajalne. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo zoper osumljence, stare 48 let, 39 let in 48 let, na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.