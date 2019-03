Nepridiprava ukradla bančni kartici, nato pa poskušala dvigniti denar

Kranjski kriminalisti so odtujene stvari in dvignjen denar moškemu zasegli in jih vrnili lastniku, vozniku tovornega vozila.

Prav tako v torek, pa so ljubljanski policisti odvzeli prostost 41-letnemu moškemu, ki je z odtujeno bančno kartico poskušal na bankomatu opraviti dvig gotovine, pri dejanju pa so ga zalotili prav policisti. Ugotovljeno je bilo, da je oškodovanko okradel na avtobusnem postajališču na Zaloški cesti, tako da ji je neopazno iz nahrbtnika odtujil denarnico. Ko so policisti z osumljenim izvajali postopek na policijski postaji, so prejeli prijavo oškodovanke o tatvini. Vsi predmeti so ji bili kasneje vrnjeni. Osumljeni, ki je že stari znanec policije, bo tekom dneva priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.