Kraje gasilcem: na Prevaljah ukradli vozilo, v Novi vasi 50 kg čevapčičev

"Ob 1.30 ponoči so nam ukradli vozilo," so na družbenem omrežju Facebook zapisali v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Prevalje. Odzvali so se tudi na komentarje, zakaj je bil avto parkiran pod nadstreškom in ne v garaži. "Vozilo je za namene servisa in ostalih neoperativnih nalog našega društva. V primeru intervencij zagotavlja podporo logistike na intervencijah. Zakaj je parkirano pod nadstreškom in ne v garaži? Ker nimamo več garaž. In to, da je vozilo bilo odklenjeno, ne spremeni dejstva, da je oseba stopila na privatno zemljišče in odtujila vozilo," so pojasnili.