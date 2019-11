Kranjski policisti in gasilci iz avtomobila, ki je zapeljal s ceste, rešili psa

S PU Kranj so na Facebook profilu objavili fotografijo in sporočili, da je tako z voznikom kot s kužkom vse v redu.

Ko sta policista, ki sta obravnavala nesrečo, prišla do avtomobila, je bil voznik zunaj, v avtomobilu, iz katerega se je kadilo, pa je bil še vedno ujet pes. Ta naj bi bil pred nesrečo v prtljažniku, med prevračanjem pa ga je očitno vrglo naprej, saj so ga policisti našli spredaj, na močno poškodovanem delu avta. Policista in gasilci so psa iz avta rešili skozi razbito okno na voznikovi strani.

Na nezanesljivo vožnjo je policiste s klicem na interventno številko 113 opozoril drug voznik. Povzročitelj nesreče je po prvih podatkih lažje poškodovan in se je iz uničenega vozila rešil sam, so sporočili s PU Kranj.

Kranjski policisti so v nedeljo opoldne obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je zaradi neupoštevanja pravil varne vožnje s ceste zapeljal po strmi brežini navzdol in se na strehi ustavil med drevesi.

Ravno prejšnji teden smo poročali o tem, da policisti in gasilci ne delajo razlik, ko gre za reševanje življenj. Policist je med patruljiranjem po Kranju opazil srno, ki se je zagozdila v ograjo. Ker ji sam ni mogel pomagati, sta mu na pomoč priskočila kranjska poklicna gasilca. S kleščami sta razširila ograjo in potisnili so jo skozi. Srnica je bila prestrašena, a nepoškodovana.

Poškodovano vozilo so iz jarka izvlekli gasilci PGD Podblica in Gasilsko reševalne službe Kranj. Proti vozniku, ki nima vozniškega dovoljenja in ni bil pod vplivom alkohola, pa postopek še poteka, so še zapisali na PU Kranj.