Kranjski policisti iščejo lastnike zaseženih predmetov

Kriminalisti so v ponedeljek odvzeli prostost moškemu, ki ga sumijo tatvine zaklenjenega mopeda in drzne tatvine iz stanovanjske hiše na območju Radovljice. Pri njem so našli tudi predmete, ki so domnevno last drugih oškodovancev, so sporočili s kranjske policijske uprave.

S policijske uprave Kranj so poslali fotografije zaseženih predmetov. Če kdo prepozna lastnika predmetov na fotografijah ali pa je lastnik sam, Policija prosi, naj čim prej pokliče na Policijsko postajo Radovljica, in sicer na telefon (04) 537 78 00 ali na interventno številko 113.