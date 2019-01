Kranjski policisti pozivajo voznike: Bodite pozorni na pešce

Voznica z osebnim avtomobilom je na cesti iz Kranja proti Kokrici trčila v peško, ki je na prehodu za pešce prečkala cesto. Peška je padla na havbo vozila in potem po vozišču. Po prvih podatkih je utrpela lažje telesne poškodbe. Kranjski policisti ob tem opozarjajo, da je v zadnjem času čedalje več tovrstnih nesreč, in tako voznike kot pešce pozivajo k previdnosti.

V tem tednu je to že tretja tovrstna prometna nesreča z udeležbo pešcev, opozarjajo kranjski policisti. V ponedeljek je bila policija obveščena o rahlem trčenju neznanega belega avtomobila na prehodu za pešce v neposredni bližini lekarne in glavne avtobusne postaje na Bleiweisovi cesti v Kranju. Še isti dan v večernih urah pa je voznik v Škofji Loki spregledal dva pešca in vanju trčil. Vsi so utrpeli lažje poškodbe.

Določena tveganja lahko zmanjšajo tudi pešci sami, med drugim z večjo previdnostjo. FOTO: iStock

Pešci so v obdobju, ko hitro nastane mrak, zelo ogroženi, poudarja Bojan Kos, tiskovni predstavnik PU Kranj. So tudi najslabše zaščiteni, velikokrat slabo vidni in največkrat spregledani na križiščih, predvsem pri zavijanju voznikov. Kljub vsemu pa določena tveganja pešci lahko zmanjšajo tudi sami, še dodaja Kos. Ključno je, da spremljajo promet, skušajo predvideti ravnanja voznikov in se še pred prečkanjem ceste prepričajo, ali je to varno. Prav tako naj nosijo svetla in odsevna oblačila in ob tem upoštevajo, da nimajo vedno absolutne prednosti.

Statistika kranjskih policistov FOTO: PU Kranj