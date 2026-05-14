Kranjski policisti prosijo za pomoč pri iskanju pogrešane 17-letnice

Policisti Policijske postaje Kranj so bili danes okoli 14.50 obveščeni, da je pogrešana 17-letna Emela Bunić iz Mlake pri Kranju. Nazadnje so jo videli uro pred tem v bližini Biotehničnega centra v Naklem.

Pogrešana je visoka okoli 165 cm, suhe postave, daljših temnih las, ki segajo preko ramen. Oblečena je bila v modre jeans hlače, pulover vojaško zelene barve, obuta pa v Nike superge. S seboj je imela tudi nahrbnik črne barve.

Vse, ki bi karkoli vedeli o njej, policija prosi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.