Črna kronika

Kranjski policisti prosijo za pomoč pri iskanju pogrešane 17-letnice

14. 05. 2026 17.05 pred 9 minutami 1 min branja 0

D.L.
Pogrešana Emela Bunić

17-letna Emela Bunić iz Mlake pri Kranju je bila nazadnje opažena v bližini Biotehničnega centra Naklo. Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, naj jim to nemudoma sporočijo.

Pogrešana Emela Bunić
Pogrešana Emela Bunić
FOTO: PU Kranj

Policisti Policijske postaje Kranj so bili danes okoli 14.50 obveščeni, da je pogrešana 17-letna Emela Bunić iz Mlake pri Kranju. Nazadnje so jo videli uro pred tem v bližini Biotehničnega centra v Naklem.

Pogrešana je visoka okoli 165 cm, suhe postave, daljših temnih las, ki segajo preko ramen. Oblečena je bila v modre jeans hlače, pulover vojaško zelene barve, obuta pa v Nike superge. S seboj je imela tudi nahrbnik črne barve.

Vse, ki bi karkoli vedeli o njej, policija prosi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Spoznajte japonsko gobo dolgoživosti, ki že tisočletja varuje zdravje modrecev
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Je Macron dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Otroška igra
Kmetija
