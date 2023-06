Kranjski voznik za volan brez izpita in pijan

Včeraj okoli 15.15 so kranjski policisti ustavili 39-letnika. Ob tem so ugotovili, da je moški avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo. Vozilo so mu zato zasegli. Ob pregledu psihofizičnih sposobnosti so nato ugotovili tudi, da je vozil pijan. V litru krvi je imel 1,2 mg alkohola. Za oba prekrška so na pristojno okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.

V noči na petek so voznika brez izpita ustavili tudi radovljiški policisti. Tudi njemu so avtomobil zasegli ter o tem obvestili okrajno sodišče.