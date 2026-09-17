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Črna kronika

Krava moškega zbila na tla in ga poteptala

Žalec, 17. 09. 2026 10.00 pred 47 minutami 1 min branja 7

Avtor:
M.S.
Krave

V naselju Galicija blizu Žalca je krava napadla 74-letnega lastnika pašnika. Po navedbah Policije ga je zbila na tla in ga poteptala.

Poškodovanega moškega je našla soseda, ki je nemudoma poklicala reševalce.

Ti so moškega s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor na zdravljenje. V dogodku je 74-letnik utrpel hujše poškodbe, so sporočili s PU Celje.

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KOMENTARJI7

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Petur
17. 09. 2026 10.48
tisti je ne bo več nadlegoval..so pa že mnogi drugi na poti..
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0 0
devlon
17. 09. 2026 10.39
Tale je bila nekaj ekstra jezna nanj...lahko, da se ji je s čim zameril. Ne poznamo cele slike
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+2
2 0
Kimberley Echo
17. 09. 2026 10.35
Morda ji je že par let kakal po glavi, pa je imela vsega dost. Če bi bil kravji partner, bi bilo še slabše.
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+3
4 1
Deathstar
17. 09. 2026 10.21
Že voham golaž....
Odgovori
-6
2 8
SpamEx
17. 09. 2026 10.18
Zastonj ga ni
Odgovori
+2
9 7
kivzfccz
17. 09. 2026 10.28
ji ni bilo všeč,ko ji je povedal,da je krava.
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+2
3 1
zurc
17. 09. 2026 10.45
enako kot divjo zver ko jo udomačiš od malega fotraš razvajaš in na koncu te ubije ,brez razloga
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0 0
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