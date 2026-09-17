Krava moškega zbila na tla in ga poteptala

Poškodovanega moškega je našla soseda, ki je nemudoma poklicala reševalce.
Ti so moškega s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor na zdravljenje. V dogodku je 74-letnik utrpel hujše poškodbe, so sporočili s PU Celje.
V naselju Galicija blizu Žalca je krava napadla 74-letnega lastnika pašnika. Po navedbah Policije ga je zbila na tla in ga poteptala.
Poškodovanega moškega je našla soseda, ki je nemudoma poklicala reševalce.
Ti so moškega s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor na zdravljenje. V dogodku je 74-letnik utrpel hujše poškodbe, so sporočili s PU Celje.
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