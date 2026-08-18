Krava podivjala pri cepljenju: poškodovala lastnika in padla v 'jasli'

Danes ob 12.29 je v naselju Harje v občini Laško veterinarka zaprosila za pomoč gasilcev pri navezavi krave, ki je podivjala pri cepljenju. "Pri tem je poškodovala lastnika kmetije nato pa padla v "jasli" iz katerih je kasneje s pomočjo veterinarke prišla sama," dogajanje povzemajo na Upravi za zaščito in reševanje.