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Črna kronika

Krava podivjala pri cepljenju: poškodovala lastnika in padla v 'jasli'

Laško, 18. 08. 2026 20.37 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
T.H.
Krava na kmetiji (slika je simbolična)

Laški gasilci so okoli poldneva odhiteli na kmetijo v naselju Harje, ker jih je tamkajšnja veterinarka prosila za pomoč pri navezavi krave, ki je pobesnela pri cepljenju. Lastnika kmetije je tako poškodovala, da je moral v bolnišnico.

Danes ob 12.29 je v naselju Harje v občini Laško veterinarka zaprosila za pomoč gasilcev pri navezavi krave, ki je podivjala pri cepljenju. "Pri tem je poškodovala lastnika kmetije nato pa padla v "jasli" iz katerih je kasneje s pomočjo veterinarke prišla sama," dogajanje povzemajo na Upravi za zaščito in reševanje.

Krava na kmetiji (slika je simbolična)
Krava na kmetiji (slika je simbolična)
FOTO: AP

Gasilcem PGD Laško je uspelo kravo privezati z vrvjo. Lastnika kmetije so oskrbeli do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, moral je v oskrbo v celjsko bolnišnico.

 

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KOMENTARJI4

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bc123456
18. 08. 2026 21.48
ZOPET NESPOSOBNI INŠPEKTORJI --- te živali so že nekaj let v krizi -- inšpektorji se sončijo in delajo od doma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+2
2 0
Hihitalec
18. 08. 2026 21.47
A mi potem jeno cepljeno govedino? Ojoj
Odgovori
+1
1 0
periot22
18. 08. 2026 21.41
Zaradi neumnega cepljenja je lastnik poskodovan, koristi nobene za živali važno da se služi s cepivom!!!!!!!!!!
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+2
2 0
Darko32
18. 08. 2026 21.34
No kje ste sedaj ljubitelji živali. Človek je spoštoval vse norme in bil poškodovan. Ceplenje je potrebno izvršiti pa ne zaradi veterinarjev ampak zato, da se neki splošni standardi v družbi držijo na nivoju in da nimamo množičnih epidemij.
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-2
0 2
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