Krava podivjala pri cepljenju: poškodovala lastnika in padla v 'jasli'

Danes ob 12.29 je v naselju Harje v občini Laško veterinarka zaprosila za pomoč gasilcev pri navezavi krave, ki je podivjala pri cepljenju. "Pri tem je poškodovala lastnika kmetije nato pa padla v "jasli" iz katerih je kasneje s pomočjo veterinarke prišla sama," dogajanje povzemajo na Upravi za zaščito in reševanje.
Gasilcem PGD Laško je uspelo kravo privezati z vrvjo. Lastnika kmetije so oskrbeli do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, moral je v oskrbo v celjsko bolnišnico.
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