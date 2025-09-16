Svetli način
Črna kronika

Kričala in žalila goste, odpeljali so jo policisti

Maribor, 16. 09. 2025 07.21 | Posodobljeno pred eno minuto

A.K.
Policisti v Mariboru so morali posredovati v gostinskem lokalu, kjer je 52-letnica pod vplivom alkohola kršila javni red in mir. Kljub opozorilom ni prenehala s kričanjem in žaljenjem gostov, zato so jo policisti pridržali do streznitve, uporabili telesno silo in sredstva za vklepanje. Prejela je plačilni nalog.

Policisti Policijske postaje Maribor so včeraj okoli 21. ure, morali intervenirati v enem izmed gostinskih lokalov, kjer je ženska kričala in žalila goste. S kričanjem in žaljenjem 52-letnica, ki je bila pod vplivom alkohola ni prenehala, kljub temu, da so ji policisti ukazali, naj se umiri in jo tudi opozorili, da, v kolikor ukazov ne bo upoštevala, bodo zoper njo uporabljena prisilna sredstva in odrejeno pridržanje. 

Bar FOTO: Shutterstock

Nato so policisti zoper kršiteljico odredili pridržanje do streznitve, pri tem pa bili primorani uporabiti tudi telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje. Kršiteljica si je prislužila plačnilni nalog zaradi kršitev. 

