Kričala in žalila goste, odpeljali so jo policisti

Policisti Policijske postaje Maribor so včeraj okoli 21. ure, morali intervenirati v enem izmed gostinskih lokalov, kjer je ženska kričala in žalila goste. S kričanjem in žaljenjem 52-letnica, ki je bila pod vplivom alkohola ni prenehala, kljub temu, da so ji policisti ukazali, naj se umiri in jo tudi opozorili, da, v kolikor ukazov ne bo upoštevala, bodo zoper njo uporabljena prisilna sredstva in odrejeno pridržanje.
Nato so policisti zoper kršiteljico odredili pridržanje do streznitve, pri tem pa bili primorani uporabiti tudi telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje. Kršiteljica si je prislužila plačnilni nalog zaradi kršitev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.