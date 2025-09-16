Kričala in žalila goste, odpeljali so jo policisti

Policisti Policijske postaje Maribor so včeraj okoli 21. ure, morali intervenirati v enem izmed gostinskih lokalov, kjer je ženska kričala in žalila goste. S kričanjem in žaljenjem 52-letnica, ki je bila pod vplivom alkohola ni prenehala, kljub temu, da so ji policisti ukazali, naj se umiri in jo tudi opozorili, da, v kolikor ukazov ne bo upoštevala, bodo zoper njo uporabljena prisilna sredstva in odrejeno pridržanje.