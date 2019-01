Kriminalista sta po nesreči skušala kraj zapustiti

Nove podrobnosti in razkritja prometne nesreče, v katero sta bila vpletena dva kriminalista. Kraj nesreče sta zapustila, ustavili so ju šele policisti. Pijana sta bila oba, eden tako hudo, da je padel med hojo okoli avtomobila. Kot smo izvedeli, so policisti zdaj primer predali tožilcem, ki bodo preiskali sume morebitnih kaznivih dejanj obeh vpletenih.

Grafika nesreče kriminalistov FOTO: POP TV

Policisti danes še enkrat odločno poudarjajo, da ničesar ne skrivajo. Včeraj kljub temu niso razkrili, da sta kriminalista, po tem, ko se je eden v sobotni noči zaletel v semafor na Tržaški, skušala kraj celo zapustiti. Nadzorne kamere so preiskovalcem namreč razkrile, da sta policista s kraja želela oditi, ko so tam že bili policisti, ki so ju nato tudi lovili. "Ko so policisti govorili z reševalci, so videli, da se je iz parkirišča odpeljal avtomobil," pravi Refik Hodžić iz Policijske uprave (PU) Ljubljana. Prav v tem avtomobilu pa oba pijana kriminalista. Vse to se je dogajalo, preden so jima odredili preizkus alkoholiziranosti. Čemur pa policija - vendarle ne reče pobeg. Po besedah Hodžića sta namreč skušala "zapustiti kraj". So se pa policisti zapodili za bežečima in jima namerili visoko vrednost alkohola v krvi - 0,97 in 0,30 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. In ugotovili, da povzročitelj trka predvsem - ni vozil trezen.

Pijana sta bila oba – tako hudo, da je eden padel med hojo okoli avtomobila in se tako poškodoval, da so mu pomoč nudili reševalci.

In ko iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana prejmemo uradno potrditev, da so reševalci oskrbeli ranjene v nesreči, kar postavlja najmanj pod vprašaj včerajšnjo trditev policije, da v nesreči ni bil ranjen nihče, pa policija to danes utemelji - da je voznik padel na ravnem, ko se je opotekel iz avta. "Poškodoval se je pri padcu od enega avta do drugega," pravi Hodžić. Razkrije pa še, da je pijani povzročitelj nesreče prehitro vozil kar brez vozniškega dovoljenja. So mu pa na kraju - prepovedali nadaljevanje vožnje. "V konkretnem primeru ni bilo pogojev, da bi ga pridržali, ker je imel zagotovljen prevoz domov," pojasnjuje.

Policisti so primer predali tožilcem, ki bodo preiskali sume morebitnih kaznivih dejanj obeh vpletenih. FOTO: Aljoša Kravanja