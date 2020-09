Kriminalisti in policisti na Goriškem preiskujejo kaznivo dejanje uboja

Kriminalisti in policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja uboja na Goriškem (po drugem odstavku 115. člena KZ-1), kjer je zaradi telesnih poškodb v zdravstveni ustanovi včeraj, 16. septembra, umrl moški. O navedenem kaznivem dejanju je Policija obveščala tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).

Kriminalisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo in zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo, ter bodo o vseh znanih okoliščinah sproti obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.

"Ker preiskava v tej zgodnji fazi predkazenskega postopka še vedno poteka vam zaradi interesa kriminalistične preiskave drugih podatkov v tem trenutku še ne moremo posredovati," so še sporočili.

Primorske novice pišejo, da se je kaznivo dejanje po njihovih podatkih zgodilo prav v Novi Gorici. Policiste so včeraj iz šempetrske bolnišnice obvestili, da je zaradi hudih poškodb umrl moški, ki je bil, kot so izvedeli, pred nekaj dnevi menda pretepen.