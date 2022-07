Kriminalisti in pripadniki specialne enote prijeli vodjo kriminalne združbe

Kriminalisti so na podlagi mednarodnih tiralic prijeli dva tuja državljana in enega slovenskega.

Policija je najprej 17. junija na območju kranjske policijske uprave prijela slovenskega državljana, za katerim so v Italiji razpisali evropski nalog za prijetje in predajo zaradi obsodbe na 20-letno zaporno kazen zaradi preprodaje prepovedanih drog. 29. junija so ga predali italijanskim organom.

29. junija so kriminalisti na območju novogoriške policijske uprave prijeli državljana Italije, za katerega so prav tako razpisali evropski nalog za prijetje zaradi prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Zanj je dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici odredil pripor, postopek, po katerem ga bodo izročili Italiji, pa je v teku.

Pri prijetju državljana Črne gore 30. junija pa so s kriminalisti sodelovali tudi pripadniki specialne enote. Proti njemu so črnogorski organi razpisali mednarodno tiralico zaradi organiziranja in vodenja hudodelske združbe. Privedli so ga k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor, stekel pa je tudi postopek predaje varnostnim organom Črne gore.