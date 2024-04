Kriminalisti iskali dokaze o poslovni škodi NK Maribor

Mariborska policijska uprava je za časnik Večer potrdila, da so kriminalisti v četrtek izvajali operativne aktivnosti s področja preiskovanja gospodarske kriminalitete in na podlagi sodnih odredb opravili štiri hišne preiskave poslovnih prostorov.

"Predkazenski postopek poteka zoper šest osumljenih, pridržanih oseb ni," so pojasnili na policijski upravi.

Del preiskave domnevne finančne malverzacije je tudi Nogometni klub (NK) Maribor, piše Večer. V klubu so jim potrdili obisk kriminalistov, ki so jih obvestili, da poteka predkazenski postopek tudi zoper klub. Policiji so predali zahtevano dokumentacijo, "iz katere je razvidno, da smo v celoti nakazovali določene zneske v skladu s predhodno sklenjenimi pogodbami in izdanimi računi," so za Večer odgovorili v NK Maribor.