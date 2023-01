Kriminalisti kazensko ovadili skoraj 50 članov razbite mamilarske združbe

Kriminalisti so ovadili skoraj 50 članov razbite mamilarske združbe, ki so jo gorenjski kriminalisti s pomočjo slovenskih in avstrijskih kolegov razbili v začetku tedna. Specializirano državno tožilstvo je zoper 35 oseb vložilo zahtevo za preiskavo, združba naj bi delovala predvsem v Sloveniji in Avstriji.

Osumljenim je preiskovalna sodnica v torek odredila 48-urno pridržanje, danes pa bodo na zaslišanje privedeni na preiskovalni oddelek ljubljanskega okrožnega sodišča. Hudodelska združba, ki je bila sestavljena iz dveh skupin, naj bi izvirala iz Bosne in Hercegovine. Ena skupina naj bi poleg konoplje in kokaina prodajala še heroin, druga pa amfetamin. Trije osumljenci so se poleg tega ukvarjali tudi s prodajo orožja. Nekateri člani združbe so drogo preprodajali tudi širše po Evropi, med drugim v Črni gori, Italiji ter na Nizozemskem. Eden izmed osumljencev je bil neposredno vpleten v izdelavo amfetaminov in je organiziral pridelavo konoplje v več prirejenih prostorih na širšem območju Ljubljane. Eden izmed članov združbe naj bi bil tudi Aleš Zupančič, ki mu trenutno že sodijo zaradi preprodaje prepovedanih drog, s katero naj bi zaslužil 1,3 milijona evrov. Po navedbah Dnevnika naj bi Zupančič kljub temu nadaljeval s preprodajo drog, in sicer kar iz pripora. Posredoval naj bi pri treh preprodajah kokaina. PREBERI ŠE Na območju Slovenije in Avstrije preiskave zaradi prepovedanih drog in orožja Na Generalni policijski upravi so sicer za STA pojasnili, da bodo več podatkov posredovali na novinarski konferenci v torek.