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Črna kronika

Kriminalisti pri 67-letniku odkrili in zasegli štiri ročne bombe

Šentjur, 22. 10. 2026 13.20 pred 30 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Zasežene ročne bombe

Celjski kriminalisti so med hišno preiskavo v okolici Šentjurja pri osumljencu odkrili in zasegli štiri ročne bombe. Zaradi specifičnosti in nevarnosti eksplozivnih sredstev je posredovala tudi specialna enota. 67-letnemu moškemu za kaznivo dejanje grozi od šest mesecev do pet let zaporne kazni.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so v okolici Šentjurja posredovali zaradi nenavadnega in nevarnega odkritja. Po zbranih obvestilih jim je sodišče odobrilo hišno preiskavo pri 67-letnem osumljencu, kjer so našli štiri ročne bombe.

Za njihovo ustrezno in varno zavarovanje so na kraju posredovali tudi policisti Specialne enote Generalne policijske uprave. Zasegli so namreč specifična in nevarna eksplozivna sredstva.

67-letnika bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva kazensko ovadili. Grozi mu zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.

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KOMENTARJI1

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IKOSS
22. 10. 2026 14.04
Ali res obstaja še kdo, ki živi v prepričanju, da tovrstnih sredstev med populacijo ni, ali da jih je zanemarljivo malo? Ali še kdo meni, da se incidenti ne dogajajo pogosteje zaradi restriktivne področne zakonodaje? Realnost je zelo drugačna, saj je tovrstnih sredstev med populacijo ogromno in nekaj zaplemb tega dejstva ne bo spremenilo! Odsotnost incidentov pa nikakor ni pogojena s tem, da potencialni storilci ne bi bili sposobni svoje namere uresničiti. Naj si bo, da ustrezna sredstva že posedujejo, ali jih lahko zlahka pridobijo na črnem trgu.
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