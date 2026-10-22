Kriminalisti pri 67-letniku odkrili in zasegli štiri ročne bombe

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so v okolici Šentjurja posredovali zaradi nenavadnega in nevarnega odkritja. Po zbranih obvestilih jim je sodišče odobrilo hišno preiskavo pri 67-letnem osumljencu, kjer so našli štiri ročne bombe.

Za njihovo ustrezno in varno zavarovanje so na kraju posredovali tudi policisti Specialne enote Generalne policijske uprave. Zasegli so namreč specifična in nevarna eksplozivna sredstva.

67-letnika bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva kazensko ovadili. Grozi mu zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.