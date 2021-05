Kriminalisti med preiskavo pri 41- in 26-letniku zasegli droge in denar

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota so v preteklih dneh na podlagi odredbe sodišča in v sodelovanju s policisti PP Ljutomer opravili hišni preiskavi pri dveh osebah, starih 41 in 26 let, na območju Ljutomera.

Našli in zasegli so približno 110 gramov heroina in dva grama kokaina ter 3.800 evrov gotovine, za katero obstaja sum, da je bila pridobljena s preprodajo prepovedanih drog.