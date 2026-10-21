Največji zaseg v zadnjih letih: pri 67-letniku našli 149 kosov orožja

"Zaradi obravnave vse več kaznivih dejanj in prekrškov, povezanih z orožjem, predvsem na jugovzhodu Slovenije, smo kriminalisti in policisti PU Novo mesto vse večjo pozornost namenjali preprečevanju nezakonite trgovine z orožjem ter odkrivanju posameznikov, ki so z njim trgovali na nezakonit način," je na tiskovni konferenci pojasnil vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto Matjaž Štern. Tako so na podlagi zbranih obvestil in odredbe sodišča v Kranju opravili večjo hišno preiskavo pri 67-letnem osumljencu, slovenskem državljanu, v kateri so odkrili veliko količino orožja, streliva in eksplozivnih sredstev, pri katerih bi uporaba ali razpečevanje pomenila resno grožnjo za varnost ljudi in premoženje, je dodal. Kot je dodal ob koncu novinarske konference, je bil to v zadnjih letih gotovo največji zaseg v Sloveniji.

V hišni preiskavi so zasegli 149 kosov orožja, od tega 95 kratkocevnega (pištol in revolverjev) in 54 kosov dolgocevnega orožja, med katerimi so bile puške, avtomatske puške in vojaško orožje. Ob puškah so zasegli še več sestavnih delov orožja, med drugim podnožje cevi in zaklepe za pištolo. Kar nakazuje na možnost predelave, sestavljanja in popravil tako legalnega kot nelegalnega orožja, je še poudaril Štern.

Zasegli so tudi okoli 13.300 kosov streliva različnega kalibra, med drugim pištolsko, puškovno in šiberno strelivo, ter tri ročne bombe, eksploziv TNT, smodnik in detonatorje ter druga sredstva, ki po Šternovih besedah predstavljajo grožnjo za varnost ljudi in premoženja.

V hišni preiskavi so našli tudi gotovino v skupni vrednosti 42.360 evrov, za katero sumijo, da izvira iz izvrševanja kaznivih dejanj.

Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. Zoper njega je bila podana kazenska ovadba za nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja ali eksploziva. Osumljenca so privedli na okrožno sodišče v Kranju, kjer je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor.

Pri enem od večjih zasegov orožja so odkrili tako legalne kot nelegalne kose orožja s predelanimi oziroma uničenimi serijskimi številkami, kar otežuje samo sledljivost in je značilno za nezakonite oblike trgovine z orožjem na črnem trgu. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od 1 do 10 let.