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Črna kronika

Največji zaseg v zadnjih letih: pri 67-letniku našli 149 kosov orožja

Novo mesto, 21. 10. 2026 12.20 pred 7 minutami 3 min branja 21

Avtor:
Ne.M.
Policija, splošna

Kriminalisti PU Novo mesto so v obsežni preiskavi zasegli večjo količino orožja, streliva in drugih nevarnih snovi ter s tem uspešno preprečili njihovo morebitno nadaljnjo uporabo in nezakonito preprodajo. Podrobnosti preiskave so predstavili na tiskovni konferenci. Kot so sporočili s Policije, je šlo za največji zaseg v Sloveniji v zadnjih nekaj letih.

"Zaradi obravnave vse več kaznivih dejanj in prekrškov, povezanih z orožjem, predvsem na jugovzhodu Slovenije, smo kriminalisti in policisti PU Novo mesto vse večjo pozornost namenjali preprečevanju nezakonite trgovine z orožjem ter odkrivanju posameznikov, ki so z njim trgovali na nezakonit način," je na tiskovni konferenci pojasnil vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto Matjaž Štern. Tako so na podlagi zbranih obvestil in odredbe sodišča v Kranju opravili večjo hišno preiskavo pri 67-letnem osumljencu, slovenskem državljanu, v kateri so odkrili veliko količino orožja, streliva in eksplozivnih sredstev, pri katerih bi uporaba ali razpečevanje pomenila resno grožnjo za varnost ljudi in premoženje, je dodal. Kot je dodal ob koncu novinarske konference, je bil to v zadnjih letih gotovo največji zaseg v Sloveniji.

149 kosov orožja, med njimi 3 ročne bombe, eksploziv TNT, pištole, puške ...

V hišni preiskavi so zasegli 149 kosov orožja, od tega 95 kratkocevnega (pištol in revolverjev) in 54 kosov dolgocevnega orožja, med katerimi so bile puške, avtomatske puške in vojaško orožje. Ob puškah so zasegli še več sestavnih delov orožja, med drugim podnožje cevi in zaklepe za pištolo. Kar nakazuje na možnost predelave, sestavljanja in popravil tako legalnega kot nelegalnega orožja, je še poudaril Štern.

Zasegli so tudi okoli 13.300 kosov streliva različnega kalibra, med drugim pištolsko, puškovno in šiberno strelivo, ter tri ročne bombe, eksploziv TNT, smodnik in detonatorje ter druga sredstva, ki po Šternovih besedah predstavljajo grožnjo za varnost ljudi in premoženja.

V hišni preiskavi so našli tudi gotovino v skupni vrednosti 42.360 evrov, za katero sumijo, da izvira iz izvrševanja kaznivih dejanj.

Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. Zoper njega je bila podana kazenska ovadba za nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja ali eksploziva. Osumljenca so privedli na okrožno sodišče v Kranju, kjer je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor.

Pri enem od večjih zasegov orožja so odkrili tako legalne kot nelegalne kose orožja s predelanimi oziroma uničenimi serijskimi številkami, kar otežuje samo sledljivost in je značilno za nezakonite oblike trgovine z orožjem na črnem trgu. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od 1 do 10 let.

Posebna pozornost orožju z odstranjenimi serijskimi in tovarniškimi oznakami

V zadnjem obdobju so na Policiji zaznali porast kaznivih dejanj s področja nedovoljene trgovine in prometa z orožjem ali eksplozivom, ki je posledica intenzivnejšega in predvsem ciljno usmerjenega operativnega dela Policije in preprečevanja nedovoljenega prometa in trgovine z orožjem ali eksplozivi, je poudaril višji kriminalistični inšpektor specialist iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Matjaž Vrhovnik.

Prav nedavna kriminalistična preiskava novomeških kriminalistov in zaseg večje količine nezakonitega orožja in eksploziva so konkreten primer takega strokovnega, načrtnega in usmerjenega policijskega dela, je še dodal.

"Posebno pozornost Policija namenja orožju z odstranjenimi serijskimi in tovarniškimi oznakami, saj zaradi otežene sledljivosti ugotavljanje izvora orožja in povezovanja z drugimi kaznivimi dejanji omogoča storilcem določeno anonimnost," je še povedal Vrhovnik.

Njegova vrednost na črnem trgu, predvsem na severu Evrope, dosega večkratnik običajne tržne vrednosti, tudi do 10-krat, je še izpostavil.

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orožje policija strelivo zaseg novo mesto

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KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IKOSS
21. 10. 2026 14.49
Navkljub relativno restriktivni področni zakonodaji, policija vedno znova zapleni sredstva, ki jih posamezniki posedujejo izven zakonskih okvirov. Posledično je še toliko bolj absurdno prepričanje nekaterih, da je revno omenjena zakonodaja ključna za zagotavljanje varnosti v določenem družbenem okolju. NI, ŠE ZDALEČ NE! Ta ima izjemno obstransko vlogo! Dejstvo namreč je, da je črni trg izjemno dobro založen, glede na obseg konflikta v Ukrajini pa bo v bodoče še veliko bolje založen! Za vse tiste, ki menijo, da omenjeni trg ni na voljo vsakomur. Se motijo! Je pa res, da je najlažje dosegljiv ravno družbeno najbolj problematičnim, nekoliko težje pa tistim, ki so družbeno neproblematični. Torej so učinki ravno nasprotni od tistega k čemur bi družba stremela; privilegirane družbeno neproblematičnih in depriviligiranje družbeno problematičnih. Vprašanju posesti tovrstnih sredstev se pripisuje občutno prevelik pomen. Vsekakor pa je smiselno ostro kaznovanje tistih, ki tovrstna sredstva uporabljajo, oziroma zlorabljajo za družbeno problematične namene!
Odgovori
0 0
Wolfman
21. 10. 2026 14.49
Če bom potreboval še več orožja, bom odšel kr njegovemu sosedu.
Odgovori
0 0
Mikl
21. 10. 2026 14.46
Zihr je bil Brajdić
Odgovori
0 0
300 let do specialista
21. 10. 2026 14.46
Okrožno sodišče v Kranju? Čemu?
Odgovori
+1
1 0
boslo
21. 10. 2026 14.44
Lani bi vrnil, ko so bili dnevi odprtih vrat, pa bi bilo ok...
Odgovori
+2
2 0
Omizje
21. 10. 2026 14.39
biu je javni poziv da se naj oborožimo kdo koga ....e.
Odgovori
-1
1 2
Cenb77
21. 10. 2026 14.42
dej ne bolani...
Odgovori
+1
1 0
Pinokio
21. 10. 2026 14.47
Pa ne, da se naredi celo skladišče. Pravilni ukrepi na tem področju, bo treba verjetno še ponoviti. Pa malo pošnjufati, če se ne uporablja od tu, razstrelivo za uničevanje bankomatov.
Odgovori
0 0
MasteRbee
21. 10. 2026 14.39
Je bilo to orožje zbirateljsko, namenjeno obrambi ali napadu?
Odgovori
-1
0 1
Cenb77
21. 10. 2026 14.42
pomoje prodaji
Odgovori
+2
2 0
veneti
21. 10. 2026 14.38
Storilci bodo pa dobili samo večjo socialno pomoč ane naši zaščiteni medvedi.
Odgovori
+4
4 0
Pinokio
21. 10. 2026 14.48
Zdaj ko je trgovina propadla, bo verjetno kmalu eden več na socialnih prejemkih.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
21. 10. 2026 14.38
"občan ali državljan"...?
Odgovori
+2
2 0
Podlesničar
21. 10. 2026 14.31
Rupar in SDS sporočata, naj se narod oboroži... policija pa takole...
Odgovori
+0
7 7
Cenb77
21. 10. 2026 14.45
če bi ti blo karkoli vsaj malo jasno pol ne bi takih prbijal - oborožen narod ne pomeni nič slabega- lep primer je Švica, ampak ker si spran do amena, potem drugega, kot takih komentarjev, človek ne more pričakovat.
Odgovori
0 0
bronco60
21. 10. 2026 14.30
Kdo ga je kaj namočil??
Odgovori
-3
1 4
Lažnivimediji
21. 10. 2026 14.29
No kdo,no kdo.cig.inajzi
Odgovori
+7
9 2
Lepdan123
21. 10. 2026 14.29
Ste preverili še koga drugega? Verjamem, da je isto pri sorojakih :)
Odgovori
+5
7 2
Rd350
21. 10. 2026 14.24
Ime priimek mogoče?
Odgovori
+8
8 0
zurc
21. 10. 2026 14.35
in kaj boš z temi podatki?
Odgovori
-5
0 5
96bimBo
21. 10. 2026 14.43
zurc, nas zanima.
Odgovori
+1
1 0
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