Kriminalisti na pogorišču avtoodpada

Kriminalisti so pričeli z ogledom pogorišča avtoodpada na ljubljanskem Viču, ki ga je ogenj zajel v noči na nedeljo, je sporočila predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec . Na kraju so prisotni tudi kriminalistični tehniki, vodniki službenih psov za specialistično uporabo ter tehnik z dronom, tam pa so tudi pristojne inšpekcijske službe, je dodala. Preiskovanje krajev požarov je izredno zahtevno, zato predvidevajo, da bo ogled trajal dlje časa. Več bo predvidoma znanega v prihodnjih dneh.

Spomnimo. V noči soboto malo po 23. uri je zagorelo na avtoodpadu na ljubljanskem Viču. Ogenj je zajel približno 8000 kvadratnih metrov površine, pri gašenju pa je sodelovalo kar 220 gasilcev. Ker so gorele pnevmatike, plastika in ostanki avtomobilov, so okoliške prebivalce pozvali, naj se ne izpostavljajo dimu in naj zaprejo okna.