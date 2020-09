Drzne tatvine: Storilci žrtve zvabijo iz hiše pod pretvezo, da so delavci različnih podjetij

O problematiki in preventivnih nasvetih je na izjavi za medije spregovoril Matija Breznik, kriminalistični inšpektor v Sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana.

Storilci se žrtvam običajno predstavijo kot delavci telekomunkacijskih podjetij, dimnikarji ali pa čistilci. Pogosto trdijo, da bodo v okolici hiše potekala gradbena dela, nato pa žrtev oziroma lastnika zvabijo iz objekta in ga odpeljejo na mesto, kjer ni viden vhod v stanovanje. Drugi storilec nato vstopi v objekt in preišče prostore. Največkrat storilci iščejo večje količine denarja in nakit.

Kot opažajo kriminalisti, so se tatovi v zadnjh časih prilagodili trenutnih razmeram in pogosto za izgovor izrabljajo koronavirus. V septembru so zabeležili dva tovrstna primera, ko so storilci zavedli žrtev, da bodo razkužili stanovanje, medtem pa so ukradli nakit in denar.

Enega od takih primerov so policisti obravnavali v sredo, in sicer na območju Želimelj. Neznana storilka je na domu zamotila starejšo oškodovanko s pogovorom o izvedbi dezinfekcije in razkuževanja hiše. Medtem je iz hiše odtujila denar in lastnico oškodovala za okoli sto evrov.

Policisti pogosto obravnavajo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Gre namreč običajno za starejše občane, ki so še vedno premalo previdni in pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo.