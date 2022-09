PRENOS V ŽIVO: Kriminalisti o korupciji v dveh občinah na Celjskem

Vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Celje Ervin Stojnšek je na tiskovni konferenci povedal podrobnosti o zaključeni kriminalistični preiskavi na Celjskem. S področja korupcije je Policija obravnavala 178 kaznivih dejanj v lanskem letu. Letos so konec meseca avgusta na tožilstvo podali novo kazensko ovadbo, saj so zaključili več kot 20 kaznivih dejanj korupcije, dajanja in jemanja podkupnin. Ovadili so 14 fizičnih in 6 pravnih oseb. Med fizičnimi osebami so štirje javni uslužbenci iz dveh občin na Celjskem, saj so dvema ponudnikoma omogočali pridobitev poslov s pomočjo podkupnine, v denarju in z darili. Podkupljeni javni uslužbenci pa so jim tako omogočili pridobitev poslov.

Prirejali so razpise za točno določenega izvajalca, saj je javni uslužbenec imel podatke o konkurencah in je sodeloval pri pisanju razpisih, ki so bili pisani na kožo podkupovalcem, prav tako so posegali v razpisne dokumentacije, ki so prispele na občine. Imeli so tudi žige pravnih oseb, ki so se prijavili na razpise, je pojasnil.

Damjan Knavs, višji kriminalistični inšpektor z Oddelka za korupcijo v Sektorju za gospodarsko kriminaliteto Uprave kriminalistične policije GPU, pa je povedal, da so v primeru korupcijskih dejanj odgovorni tako prejemniki kot tisti, ki dajejo podkupnino. Eno od področij, kjer so korupcijska tveganja velika, so javna naročila, je pojasnil. Policija svoje aktivnosti usmerja tudi na druga področja, zdravstvo, bančništvo itd., med korupcijska tveganja pa uvrščajo tudi korupcijo v športu. V zadnjih petih letih so prevladovala kazniva dejanja zoper javna pooblastila in javno dolžnost, je pojasnil.

Celjski kriminalisti so zaključili obsežno kriminalistično preiskavo sumov korupcijskih kaznivih dejanj pri izvajanju javne gospodarske dejavnosti v dveh občinah na Celjskem in dokazali visoko oškodovanje občinskih in državnih proračunskih sredstev. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin so ovadili več fizičnih in pravnih oseb.