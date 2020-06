Kriminalisti razkrili dobro organizirano kriminalno združbo, ki je kradla cigarete

Kot so danes povedali kranjski kriminalisti na novinarski konferenci, so v sodelovanju s kriminalisti drugih policijskih uprav razkrili dobro organizirano kriminalno združbo, ki je izvrševala vlome in poskuse vlomov na območju celotne Slovenije. Hišne preiskave so potekale na devetih lokacijah, preiskali so tudi 11 vozil. Poleg kriminalistov je sodelovala tudi policija in specialna enota policije.

Policija je sprožila postopke zoper sedem oseb na območju Ljubljane, Kranja in Maribora. Gre za državljane Slovenije in Bosne in Hercegovine, vsi so brezposelni. Državljan BiH v Sloveniji ni imel urejenega statusa. Storilci, stari od 35 do 41 let, so osumljeni storitve 28 kaznivih dejanj. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik za tri osumljence odredil pripor.

Policija je na sled storilcem prišla v letu 2019, kriminalistična preiskava pa je potekala vse do danes. Osumljenci so večinoma kradli cigarete, vlamljali pa na bencinske servise. Za prevoze so uporabljali ukradena vozila z ukradenimi registrskimi tablicami. Na vlome so se temeljito pripravili, predhodno so si ogledali objekte, obračali kamere in zadušili zvok ob vklopu alarma.

Vlome so izvrševali izredno hitro, bili pa so tudi zelo previdni. Na kraju so bili tudi drugi vpleteni, ki so stražili in opozarjali na morebiten prihod policije. Tudi v času izrednih razmer v Sloveniji zaradi epidemije se kriminalna združba ni ustavila. Kriminalisti so v sklopu hišnih preiskav zasegli več predmetov.

Osumljenci so bili v preteklosti že obravnavani za raznovrstna kazniva dejanja, najpogosteje s področja premoženjske kriminalitete.

Kot so pojasnili kranjski kriminalisti, so vlomi najpogostejša oblika kaznivih dejanj. Vlomilci si najraje izberejo poseljena mesta, kjer je gostota prebivalstva večja. Storilci so večinoma mlajši in zelo mobilni. Pogosto izkoriščajo pomanjkanje samozaščitnih ukrepov lastnikov objektov in zastarelost sistemov varovanja. Kriminalisti zaradi vlomov pogosto obravnavajo odvisnike od prepovedanih drog ali pa povratnike. V zadnjih letih sicer število vlomov upada, predvsem zaradi večje aktivnosti policije in večje ozaveščenosti lastnikov objektov, ki so tarča vlomilcev.