Kriminalisti ovadili Italijana zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja

Prvo osumljeni, 71-letni državljan Italije, ki stanuje na Krasu, je kot direktor družbe z Divače zlorabil svoj položaj tako, da je v letih 2016 in 2017 v poslovne knjige te družbe odredil vknjižbe večjega števila fiktivnih računov, ki so jih izdale tri družbe, od katerih sta bili dve v lasti prvo osumljenega.

Kot so sporočili iz PU Koper, je bilo v dlje trajajočih kriminalističnih preiskavah ugotovljeno, da italijanski državljani v Sloveniji ustanavljajo družbe in v imenu teh ter kot fizične osebe v Sloveniji odpirajo bančne račune, preko katerih perejo denar, ki izvira iz kaznivih dejanj, storjenih pretežno v Italiji, pa tudi v Sloveniji.

S temi dejanji je osumljeni direktor divaški družbi in njenemu lastniku povzročil veliko premoženjsko škodo, približno 230.000 evrov, in s tem storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za kar mu grozi zaporna kazen od enega do osem let.

Tako so koprski kriminalisti v začetku januarja 2019 zaključili eno od dalj časa trajajočih tovrstnih preiskav s podajo kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Kopru zoper 2 osumljenca - italijanska državljana, zaradi utemeljenega suma, da sta na območju Slovenije izvršila kaznivi dejanji zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranje denarja.

Zlorabil položaj in družbo oškodoval za 230.000 evrov

Prvo osumljeni, 71-letni državljan Italije, ki stanuje na Krasu, je kot direktor družbe z Divače zlorabil svoj položaj tako, da je v letih 2016 in 2017 v poslovne knjige te družbe odredil vknjižbe večjega števila fiktivnih računov, ki so jih izdale tri družbe, od katerih sta bili dve v lasti prvo osumljenega.

Nato je odobril tudi plačila teh računov, pri čemer so bila ta plačila izvedena na bančne račune omenjenih družb v lasti prvo osumljenega in bančni račun drugo osumljenega,56-letnega italijanskega državljana iz Monfalcona.



S temi dejanji je osumljeni direktor divaški družbi in njenemu lastniku povzročil veliko premoženjsko škodo, približno 230.000 evrov, in s tem storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za kar mu grozi zaporna kazen od enega do osem let.

Prvo in drugo osumljeni sta nato več kot polovico od 230.000 evrov, ki so bili pridobljeni z izvršitvijo kaznivega dejanja, dvignila iz bančnih računov v gotovini in na tak način denarju zakrila izvor oziroma ga oprala. S tem sta oba izvršila tudi kaznivo dejanje pranja denarja, za kar je predpisana zaporna kazen do 10 let in denarna kazen.