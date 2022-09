Kriminalisti: Požar v Kranju ni posledica kaznivega dejanja

Kot so nam sporočili predstavniki Policijske uprave Kranj, so kriminalisti do zdaj podrobno pregledali okolico in določene dele notranjosti zgradbe ter opravili več razgovorov. Še naprej pa natančno preverjajo vse okoliščine požara in iščejo dokaze ter sledi, ki bi razjasnili, zakaj je zagorelo. "Vzrok za požar še ni znan, trenutno zbrana obvestila pa ne izkazujejo storitve kaznivega dejanja," so ugotovili.

Do zdaj je Policiji znano, da je zagorelo v notranjosti zgradbe, ogenj pa se je z notranje strani hitro razširil na celoten zapuščen objekt. Notranjost objekta je bila v celoti lesena. "Policisti so požar zaznali, ko so opravljali redno kontrolo območja. Ogenj je bil takrat že v celoti razvit. V okolici policisti niso opazili nikogar. Takoj so začeli z obveščanjem občanov, zaporo prometa, evakuacijo in drugimi aktivnostmi varovanja življenja in premoženja," so potek dogajanja pojasnili na PU Kranj.