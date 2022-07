Kriminalisti pregledujejo območje požarišča v livarni v Stražišču

V četrtek je zagorela livarna v industrijski coni Laze v Stražišču pri Kranju. Ogenj so gasilci pogasili, delavce pa so iz objekta evakuirali. Vzrok požara naj bi bil kratek stik na električni napeljavi. Snovi, ki so gorele, pa naj ne bi bile nevarne, so sporočili s kranjske občine. Kriminalisti danes nadaljujejo z ogledom kraja požara, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Zagorela sta del industrijskega objekta in ostrešje, pri tem pa je nastala le materialna škoda. Po dosedanjih podatkih ni bil nihče poškodovan. Gasilci so zaradi morebitnih vplivov na okolje nadzorovali tudi potok na območju. Takoj po nesreči vplivov niso zaznali, so pa prebivalce na območju vseeno opozorili, naj ne odpirajo oken ter naj se izogibajo območju intervencije in dimu. Vzrok požara naj bi bil kratek stik na električni napeljavi, so sporočili s kranjske občine.