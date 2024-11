Kriminalisti preiskali incident v lokalu: Hrvata v nogo ustrelil 40-letni Srb

Incident v enem od večjih novogoriških gostinskih lokalov se je zgodil v zgodnjih jutranjih urah 22. septembra. Osumljenec je s kratkocevnim orožjem v levo nogo ustrelil 26-letnega Hrvata in ga huje poškodoval. Ranjenca so na kraju oskrbeli reševalci in ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Na kraj dogodka je bilo napotenih več policijskih patrulj in novogoriški kriminalisti, ki so kraj zavarovali in začeli izvajati prve ukrepe za izsleditev storilca. Pregledali so posnetke nadzornih kamer, prav tako so našli in zasegli predmete, ki služijo kot dokaz za navedeno kaznivo dejanje.