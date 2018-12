Mladoletnice 10 let nagovarjal k pošiljanju golih fotografij in nekatere spolno zlorabljal

Ob vse večji dostopnosti interneta se vse več kriminalitete izvršuje preko virtualnega sveta, opozarjajo policisti. Pogosto so žrtve otroci. Mladostniki so namreč bolj vešči upravljanja s tehnologijo kot starši, zato jih ti ne morejo oziroma težko nadzorujejo.

Ljubljanski kriminalisti so preiskali več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok in mladostnikov preko interneta. Ugotovitve sta razkrila Robert Tekavec iz Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana in Vinko Stojšek iz Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave.

Policisti PU Ljubljana so prijeli tudi osumljenca, ki je trenutno v priporu in je v zadnjih desetih letih mladoletnice preko interneta nagovarjal k pošiljanju golih fotografij, z nekaterimi pa se je tudi srečeval in jih spolno zlorabil oziroma imel z njimi spolne odnose.

V zadnjih letih se posvečajo preiskovanju tovrstne kriminalitete. Na PU Ljubljana so preiskovali preko 80 kaznivih dejanj. V tem obdobju so kriminalisti na območju Slovenije opravili 40 hišnih preiskav, opravili zasege več kot 1500 videoposnetkov , skupaj več kot 55.000 gigabajtov podatkov.

Našli preko 400.000 posnetkov spolnih zlorab otrok

Našli so preko 400.000 video datotek, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok in tudi tekste, ki zlorabe opisujejo. Našli so celo priročnik, ki opisuje, kako izvršiti spolno zlorabo in zakriti sledi. Kot so opozorili, naj bodo starši pozorni pri objavi fotografij svojih otrok. Čeprav se nekomu morda zdi fotografija triletnika na plaži povsem običajna, so kriminalisti med dokazi, ki so jih storilci uporabljali za zavržene namene, našli ogromno fotografij otrok iz družbenih omrežij.

Žrtve običajno molčijo

Na PU Ljubljana so indentificirali več kot 30 mladoletnikov, ki so bili žrtve spolnih zlorab preko interneta ali pa so storilci stopili v stik z njimi preko interneta, žrtve pa so postali potem.

Žrtve običajno molčijo in brez dela kriminalista ne bi bile odkrite, sporočajo kriminalisti. Žrtve so velikokrat tudi brez ustreznega nadzora. Prestopniki pa načrtno iščejo takšne žrtve, z njimi vstopajo v stik preko virtualnih iger, družbenih omrežij, forumov... Mnogokrat so žrtve ustrahovane in se podredijo storilcu, posledice pa so lahko hude, velikokrat gre za samomore ali poskuse samomorov.

Storilci so lahko mamini sinki, brezposleni ali storilci, ki so že uveljavljeni, imajo družine, so situirani. Natančnih profilov storilcev tovrstnih dejanj ni, pojasnjujejo policisti.

Policija svetuje, da se z otroci starši in učitelji pogovarjajo, predvsem pomembno je zaupanje in zgodnja zaznava.

Spletno oko: žrtve večinoma deklice

Kot smo poročali, je tudi Spletno oko, ki že enajst let deluje kot prijavna točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok in sovražnega govora na internetu, v letu 2017 prejela 97 prijav spletnih strani, ki naj bi prikazovale posnetke spolnih zlorab otrok. Kot ugotavljajo, so žrtve večinoma deklice. Že nekaj let zaznavajo večji delež posnetkov, na katerih so žrtve mlajši otroci, stari od 0 do 10 let.