Kriminalisti preiskujejo domnevno ugrabitev štirih državljank Indije

O ugrabitvi štirih državljank Indije, ki naj bi se zgodila v decembru, je v nedeljo poročal italijanski časnik La Repubblica. Begunke so njihovi novinarki povedale, da so jih ugrabitelji zaprli v podrtijo, nato pa da so jih izsiljevali in zahtevali, da njihovi sorodniki plačajo odkupnino. "Grozili so nam, da nas bodo, če ne bomo plačale, pretepli," so povedale.

Sorodniki naj bi nato denar nakazali prek platforme Money gram, na kateri so transakcije težje izsledljive. Novinarka je z begunkami govorila 12. decembra pri Sežani, ko je skupino žensk na poti proti meji z Italijo prestregla slovenska policija, članek povzema Primorski dnevnik. Na koprski policiji so za portal potrdili, da primer ugrabitve preiskujejo slovenski kriminalisti.

To je sicer že tretji primer ugrabitve z izsiljevanjem na Tržaškem v zadnjih nekaj mesecih. Oktobra je namreč skupina državljanov Pakistana v opuščenem skladišču Starega pristanišča ugrabila sodržavljana. Tudi oni so za njegovo izpustitev zahtevali denar. Septembra pa sta pakistanska državljana v stanovanju ugrabila tri indijske državljane. Rešila jih je Policija, ki je ugrabitelja aretirala.