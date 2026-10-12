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Črna kronika

Kriminalisti preprečili prodajo drog, vrednih več sto milijonov

Celje, 12. 10. 2026 10.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Kokain

Kriminalisti so v sklopu obsežne mednarodne kriminalistične preiskave preprečili prodajo več sto milijonov vrednih prepovedanih drog.

Celjski kriminalisti so v sodelovanju s kriminalisti Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave sodelovali v mednarodni preiskavi, ki je potekala dobro leto.

Uspešno so preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog, za katero bi vpleteni pri prodaji na drobno iztržili več sto milijonov.

Potek preiskave bosta na torkovi novinarski konferenci predstavila Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, in Mišo Radovančević, vodja Oddelka za prepovedane droge v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

V preteklem tednu smo poročali še o eni uspešno zaključeni kriminalistični preiskavi organizirane mednarodne kriminalne združbe, ki je trajala skoraj štiri leta. Ta je na območju Slovenije ter v povezavi z več evropskimi in balkanskimi državami izvrševala predvsem kazniva dejanja s področja tihotapstva in preprodaje prepovedanih drog, poleg tega pa tudi kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ter eksplozivom ter kazniva dejanja proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje. V kriminalni združbi so zaznali tudi kazniva dejanja poskusa umora, ugrabitev in izsiljevanja.

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