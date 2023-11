Kriminalisti preprečili zlorabo, ki bi podjetje stala 635.000 evrov

Iz Policijske uprave Koper so sporočili, da so novembra prejeli prijavo ene od gospodarskih družb, ki je bila žrtev spletne goljufije. Računovodstvo družbe je najprej prejelo elektronsko sporočilo, v katerem so se neznanci predstavljali kot njihova banka. V sporočilu so podjetje obvestili, da je banka v procesu menjave strežnika spletnega bančništva. V besedilu sporočila pa je bila tudi povezava do spletnega obrazca, v katerega je moral prejemnik sporočila vnesti vse svoje podatke o bančnem računu in dostopne podatke.

"Za tem je sledil klic iz slovenske telefonske številke, kjer se je storilec predstavljal kot tehnična služba banke in oškodovanca z lažnim prikazovanjem z navodili prepričal, da mu je posredoval dodatno geslo in s tem omogočil storilcu dostop do spletnega bančništva," so pojasnili na PU Koper.

Storilec je nato z računa podjetja na tuji bančni račun prenakazal 635.000 evrov.

"Kriminalisti oddelka za računalniško preiskovanje PU Koper so takoj stopili v kontakt s kriminalisti Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave in prek njih z varnostnimi organi Združenega kraljestva. Prav tako so kontaktirali tudi banko in Urad za preprečevanje pranja denarja. V nadaljevanju je bila transakcija zaustavljena in denar je že vrnjen podjetju," so sporočili iz PU Koper.