Zaradi preprodaje drog in pranja denarja pridržali 17 osumljencev

Na novinarski konferenci sta sodelovala France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, in Uroš Lavrič, vodja Oddelka za kriminalne združbe v Sektorju za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave.

Božičnik je povedal, da so jih v začetku leta 2018 tuji varnostni organi – Uprava za boj proti drogam iz ZDA – obvestili, da so zaznali državljane republike Slovenije, ki so se na območju Dominikanske republike dogovarjali za nakup večje količine kokaina. Z mednarodnim policijskim sodelovanjem in preverjanjem na območju Republike Slovenije so potrdili, da gre za dobro organizirano kriminalno združbo, ki deluje na območju Slovenije in se povezuje s kriminalnimi združbami iz tujine.

Policisti so ugotovili, da je kriminalno združbo vodil 36-letni Ljubljančan, ki je bil zadolžen za nabavo prepovedane droge, tudi iz Dominikanske repubike, in je skrbel za organizacijo delovanja kriminalne združbe. Tudi on sam je prodajal prepovedano drogo osebam, ki so bile vredne njegovega zaupanja, jemal je tudi denar enega od podrejenih od izkupička preprodaje drog.

Osumljenci so se ukvarjali s preprodajo različnih drog – tako večjih količin kot z ulično prodajo drog. Njihove vloge znotraj kriminalne združbe so bile natančno določene.

Kriminalisti in policisti PU Novo mesto so v sodelovanju z več policijskimi upravami in z Generalno policijsko upravo v torek 18. maja, na podlagi odredb opravili hišne preiskave – v 18 stanovanjski hišah, osebnih vozilih in garažah. Našli so skladišče in zasegli slabih 79 kilogramov prepovedane drohe – heroina, kokaina, amfetamina.

Pridržali so 17 osumljencev. Devet so jih privedli pred priskovalnega sodnika, ki je odredil pripor za vse.

Osumljenci so stari med 30 in 53 let, vsi so državljani Republike Slovenije. Večino od njih je policija že obravnavala.

Več sledi ...