Štirje Slovenci in en Srb unovčevali ponarejene evrske bankovce

Kriminalisti so vse od lanskega septembra preiskovali dobro organizirano hudodelsko združbo z območja Maribora in tujine. Pet oseb je osumljenih več kaznivih dejanj, in sicer ponarejanja denarja, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Gre za tri moške in dve ženski, štirje so državljani Slovenije, eden pa je državljan Srbije. Vseh pet je bilo v policijskem pridržanju, ena oseba pa je bila privedena k preiskovalni sodnici, ki je zoper njo odredila pripor.

V sklopu preiskave so kriminalisti ugotovili, da je najmanj pet oseb skupaj z drugimi osumljenci iz območja Italije ponarejalo denar. Osumljenci iz Italije so ponaredili bankovce za 20, 50 in 100 evrov, člani hudodelske združbe iz Slovenije pa so jih nato spravili na območje Slovenije in ostalih držav EU, kjer so jih prodajali ostalim za približno tretjino vrednosti pristnega bankovca.

Ponarejeni bankovci so bili unovčeni v različnih trgovinah, na bencinskih servisih, v igralnicah, za nakupe izdelkov preko spleta in podobno. Kriminalna združba je bila pri svojem početju previdna in dobro organizirana. Policisti so jim v sklopu preiskave zasegli 2833 ponarejenih bankovcev za 50 evrov in 390 bankovcev za 100 evrov, kar skupaj znaša za 180.650 evrov ponarejenih bankovcev.

"Zaseženi ponaredki so bili izjemno kvalitetni in na prvi pogled niso odstopali od pristnih bankovcev ter so vključevali tudi nekatere zaščitne elemente," so pojasnili na PU Maribor. V zaključni akciji so policisti osumljencem zasegli še za 21.800 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi (gotovine).

Na območju EU je bilo unovčenih za devet milijonov evrov bankovcev, ki so izvirali iz istih serij ponarejenih bankovcev in ki niso več v obtoku. Na podlagi mednarodnega sodelovanja sta bili v Italiji identificirani tudi dve proizvodnji ponarejenega denarja, od koder so izvirali v Sloveniji zaseženi ponarejeni bankovci. Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja je predpisana zaporna kazen od enega do 10 let.