Večletna preiskava obrodila sadove, kriminalisti razbili kriminalno združbo

Damjan Apollonio, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto na Generalni policijski upravi je povedal, da so kriminalisti razbili organizirano kriminalno združbo, ki je na območju Slovenije izvrševala kazniva dejanja s področja tihotapstva in preprodaje prepovedanih drog.

"Člani združbe so imeli dobro notranje hierarhično organizirane vloge," je povedal in pojasnil, da so bile te jasno opredeljene: od dobaviteljev, do kurirjev in odjemalcev. Da so kazniva dejanja preprodaje prepovedanih drog lahko izvrševali "varno", so posamezni člani za medsebojno komunikacijo uporabljali kriptirana komunikacijska sredstva. "Pokazali so izjemno iznajdljivost in previdnost, kar je od preiskovalcev zahtevalo dodatno angažiranost predvsem pa intenzivno spremljanje večino organiziranja prodaje prepovedanih drog," je pojasnil.

Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor je povedal, da so minuli teden izvedli obsežne kriminalistično-preiskovalne aktivnosti na območju celotne Slovenije, ki so bile del več let trajajoče preiskave. V zaključni akciji je sodelovalo kar 250 kriminalistov in policistov. Preiskali so 20 lokacij na območju Maribora, Ljubljane, Murske Sobote, Celja in Kopra in aretirali 20 oseb, starih med 29 in 51 let.