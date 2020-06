Kriminalisti razkrili kriminalno združbo, ki je z vlomi pridobila več kot 300.000 evrov

Kot so sporočili s PU Kranj, so si storilci prilastili večje količine cigaret in druge predmete v skupni vrednosti več kot 300.000 evrov. V operativnih aktivnostih na območju Kranja, Ljubljane in Maribora je policija prostost odvzela šestim osebam, pet so jih pridržali. Kriminalisti so opravili več hišnih preiskav.

Več informacij o kriminalistični preiskavi bodo kriminalisti predstavili jutri ob 13. uri na Policijski upravi Kranj. Izjavo bomo prenašali v živo na naši spletni strani.