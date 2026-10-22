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Črna kronika

Kriminalisti preiskovali 10 pravnih in 8 fizičnih oseb

Ankaran, 22. 10. 2026 11.05 pred 25 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M.
Valdoltra

Kriminalisti Policijske uprave Koper in Generalne policijske uprave so predstavili podrobnosti obsežne preiskave zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj. V okviru preiskave, ki poteka že od lani, so zbirali informacije pri desetih pravnih in osmih fizičnih osebah. Podrobnosti preiskave so predstavili na današnji tiskovni konferenci.

Izjavo sta podala vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Koper Črtomir Kuret in vodja oddelka za korupcijo v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi dr. David Smolej.

Po besedah policije se je preiskava začela že leta 2025 in temelji predvsem na proaktivnem delu kriminalistov, deloma pa tudi na prejetih obvestilih in anonimnih prijavah. Ker predkazenski postopki še potekajo, o konkretnih osebah, zoper katere teče preiskava, za zdaj ne dajejo informacij.

Na vprašanje, pri kom so potekale hišne preiskave, policija zaradi varstva osebnih podatkov ni želela odgovoriti. Potrdili so le, da so kriminalisti podatke zbirali pri desetih pravnih in osmih fizičnih osebah.

Kriminalisti preiskujejo kazniva dejanja nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril, ki sodijo med kazniva dejanja zoper gospodarstvo. Preiskava je bila po njihovih besedah usmerjena predvsem v domnevno privilegiranje posameznih gospodarskih subjektov ter v ugotavljanje morebitnih koristi, ki naj bi jih prejemale osebe, vključene v odločanje o poslih, so povedali na tiskovni konferenci.

Kriminalisti poudarjajo, da preiskava še poteka in da jih v prihodnjih mesecih čaka obsežen pregled zasežene dokumentacije ter elektronskih naprav. 

Po njihovih pojasnilih so lahko te koristi v različnih oblikah, od neposrednih podkupnin do poslov ali ugodnosti, ki so povezani posredno in jih je treba še ovrednotiti. Koristi se lahko po navedbah kriminalistov pokažejo tudi šele po več letih. Ob tem opozarjajo, da je kaznivo že samo ponujanje ali obljuba darila oziroma podkupnine, tudi če do dejanske izročitve ne pride.

Kot smo poročali, so koprski kriminalisti izvedli preiskave v ortopedski bolnišnici Valdoltra. Pod lupo so vzeli projekt izgradnje hiperbarične komore, večmilijonsko investicijo, pri kateri naj bi direktor Vado Keranović in vodja službe za investicije Danijel Radešić favorizirala dva podizvajalca. Očitke o domnevnem podkupovanju oba zanikata. Radešić, ki kandidira za izolskega župana, pa je prepričan, da gre za politični pregon.

Preberi še Podkupovanje v Valdoltri? Vpleteni zanikajo

Policijska uprava Koper je danes ob 12. uri predstavila obsežno kriminalistično preiskavo s področja korupcijske kriminalitete. "Predstavljene bodo aktivnosti kriminalistov, izvedene v okviru predkazenskega postopka zaradi suma storitve več korupcijskih kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril po Kazenskem zakoniku," so zapisali na policijski upravi.

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valdoltra bolnišnica preiskava korupcija

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KOMENTARJI5

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Lepdan123
22. 10. 2026 12.25
Spet sami naši priimki..
Odgovori
0 0
kala 09
22. 10. 2026 12.10
To se dogaja povsod,poleg fajn plač še darila,pa požrtije gratis ,bi se dalo še kaj napisati. Dokler bo zakonodaja takšna ne se čuditi.
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+4
4 0
300 let do specialista
22. 10. 2026 12.07
Jejhata zemljaka..kaj sta mislila, da sta iz DZ, da lahko špilata na njihove? Jejhata.
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+4
4 0
Ali63
22. 10. 2026 12.02
Košir, Logar sta zadnja dva v vrsti.
Odgovori
+1
1 0
Houdre
22. 10. 2026 12.00
Priimke poglejte pa vam bo vse jasno🤮
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+6
8 2
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