Kriminalisti preiskovali 10 pravnih in 8 fizičnih oseb

Izjavo sta podala vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Koper Črtomir Kuret in vodja oddelka za korupcijo v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi dr. David Smolej.

Po besedah policije se je preiskava začela že leta 2025 in temelji predvsem na proaktivnem delu kriminalistov, deloma pa tudi na prejetih obvestilih in anonimnih prijavah. Ker predkazenski postopki še potekajo, o konkretnih osebah, zoper katere teče preiskava, za zdaj ne dajejo informacij.

Na vprašanje, pri kom so potekale hišne preiskave, policija zaradi varstva osebnih podatkov ni želela odgovoriti. Potrdili so le, da so kriminalisti podatke zbirali pri desetih pravnih in osmih fizičnih osebah.

Kriminalisti preiskujejo kazniva dejanja nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril, ki sodijo med kazniva dejanja zoper gospodarstvo. Preiskava je bila po njihovih besedah usmerjena predvsem v domnevno privilegiranje posameznih gospodarskih subjektov ter v ugotavljanje morebitnih koristi, ki naj bi jih prejemale osebe, vključene v odločanje o poslih, so povedali na tiskovni konferenci.

Kriminalisti poudarjajo, da preiskava še poteka in da jih v prihodnjih mesecih čaka obsežen pregled zasežene dokumentacije ter elektronskih naprav.

Po njihovih pojasnilih so lahko te koristi v različnih oblikah, od neposrednih podkupnin do poslov ali ugodnosti, ki so povezani posredno in jih je treba še ovrednotiti. Koristi se lahko po navedbah kriminalistov pokažejo tudi šele po več letih. Ob tem opozarjajo, da je kaznivo že samo ponujanje ali obljuba darila oziroma podkupnine, tudi če do dejanske izročitve ne pride.

Kot smo poročali, so koprski kriminalisti izvedli preiskave v ortopedski bolnišnici Valdoltra. Pod lupo so vzeli projekt izgradnje hiperbarične komore, večmilijonsko investicijo, pri kateri naj bi direktor Vado Keranović in vodja službe za investicije Danijel Radešić favorizirala dva podizvajalca. Očitke o domnevnem podkupovanju oba zanikata. Radešić, ki kandidira za izolskega župana, pa je prepričan, da gre za politični pregon.