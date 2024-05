Kriminalisti razrešili oktobrski vlom v banko na Tolminskem

16. oktobra ob 3.26 je bila Policija s strani ene od varnostnih služb obveščena o vlomu v bančno ustanovo v Tolminu. Na kraj so bili napoteni policisti PP Tolmin, ki so med potjo zaznali osebno vozilo, s katerim so storilci poskušali zbežati s kraja. Vozilo je obstalo na sredini Rutarjeve ulice, zamaskirani storilci pa so peš zbežali v smeri ulice Podbreg oz. reke Tolminke. Policisti takrat storilcev niso uspeli ujeti.

Na podlagi ugotovitev in zbranih dokazov so osumljenci po izvršenem vlomu skozi vhodna vrata poslovalnice skušali odtujiti večjo kovinsko blagajno z gotovino, vendar jim to ni uspelo. Nenazadnje tudi zaradi prihoda tolminskih policistov na kraj, pri čemer so storilci od kaznivega dejanja odstopili.

Policija je v nadaljevanju ugotovila, da je eden od pobeglih storilcev na dvorišču ene od stanovanjskih hiš v Tolminu ukradel osebno vozilo in ga nato pustil na enem od parkirišč v Idriji. Drugi storilec pa je s kraja dvorišča poslovne stavbe v okolici Tolmina ukradel še eno osebno vozilo, ki pa ga policisti niso našli.