Kriminalisti razvozlali umor ženske pri Kidričevem

Poročali smo že, da so bili na PU Maribor v petek okoli 18.20 obveščeni o tem, da je sprehajalka v bližini Kidričevega naletela na mrtvo osebo. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti. Ti so ugotovili, da gre za 33-letno žensko iz okolice Ptuja, ki je bila pogrešana že od marca in je umrla nasilne smrti. V okviru preiskave kaznivega dejanja umora so še isti večer odvzeli prostost 37-letnemu moškemu iz okolice Ptuja, naslednjega dne pa še 33-letni ženski iz okolice Lenarta. Policisti so razkrili še, da "ena od prijetih oseb izhaja iz ožjega družinskega kroga žrtve".