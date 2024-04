Kriminalisti so v posebej prirejenih prostorih odkrili 46 sadik konoplje

Preiskavo so kriminalisti opravili na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici, med njo pa so odkrili dva prostora, posebej prirejena za hidroponično gojenje prepovedane droge konoplja. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je osumljeni moški v prirejenih prostorih skupno gojil 46 rastlin te prepovedane droge.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične Policije Policijske uprave Nova Gorica so v torek popoldne zaradi suma storitve kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pri 49-letnemu moškemu z območja občine Ajdovščina opravili hišno preiskavo.

Med hišno preiskavo so kriminalisti našli in zasegli tudi približno pol kilograma posušene prepovedane droge – konoplje. Prav tako so zasegli tudi druge predmete oz. pripomočke, ki jih je osumljenec uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj (različna oprema za proizvodnjo prepovedanih drog, mobilni telefon in druga elektronska oprema).

Policija je o vseh ugotovitvah obvestila tudi pristojne pravosodne organe: preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Novogoriški kriminalisti so zasežene snovi poslali tudi v nadaljnjo analizo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pa bodo zoper 49-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.