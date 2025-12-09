Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Kriminalisti zasegli kilograme prepovedane droge, strelno orožje in tisočake

Nova Gorica, 09. 12. 2025 15.18 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
M.P.
Komentarji
24

Po enem letu kriminalistične preiskave, ki so jo izvedli na območju Goriške in na območju PU Ljubljana, so pristojni organi odkrili kriminalno združbo, ki je na območju Nove Gorice in v sosednji Italiji preprodajala prepovedano drogo. Kriminalisti so opravili sedem hišnih preiskav, štiri preiskave osebnih vozil in šest osebnih preiskav ter odkrili več kilogramov prepovedane droge, dve polavtomatski puški in več tisoč evrov protipravno pridobljene gotovine. Pridržali so šest osumljencev, državljanov Slovenije, starih med 32 in 54 let, ovadenih pa je sicer osem oseb.

Novogoriški kriminalisti so v okviru obsežne kriminalistične preiskave s pridržanji osumljencev, hišnimi preiskavami in privedbami zaključili enoletno kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog, v kateri je bila razkrita kriminalna združba, ki se je ukvarjala s preprodajo prepovedane droge predvsem na širšem območju Nove Gorice in tudi v Republiki Italiji.

Konec leta 2024 so novogoriški kriminalisti zaznali sume ulične preprodaje prepovedanih drog na območju Nove Gorice, zaradi česar so postali pozorni na aktivno vlogo in povezanost določenih oseb pri izvrševanju tovrstnih kaznivih dejanj.

"Ob sistematičnem preiskovanju posamičnih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog so ob aktivnem usmerjanju državnega tožilstva, tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov, intenzivno pridobivali dokaze o kaznivih dejanjih in osumljencih, povezavah in njihovi hierarhični vlogi," so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Kot so dodali, so pri tem sodelovali tudi z italijanskimi preiskovalnimi organi.

Po enem letu so pristojni v petek zjutraj na Goriškem in na območju PU Ljubljana sprožili zaključno policijsko akcijo. Kriminalisti so opravili sedem hišnih preiskav (pet na Goriškem in dve na območju PU Ljubljana) na šestih stanovanjskih objektih ter v eni garaži, štiri preiskave osebnih vozil in šest osebnih preiskav.

Prostost odvzeli šesterici, opravili večji zaseg

Eno izmed hišnih preiskav je zaradi nenavzočnosti oz. bega osumljenca opravil dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici. V skladu z zakonom o kazenskem postopku so prostost odvzeli šestim osebam, starih med 32 in 54 let, ter jim odredili policijsko pridržanje.

Pristojni so v policijski akciji zasegli nekaj več kot 7,2 kilograma heroina, 2,7 kilograma prepovedane droge MDMA - ekstazi, 120 gramov prepovedane droge metamfetamin, približno 25 gramov kokaina in okoli 25 gramov suhe konoplje ter manjše količine drugih vrst prepovedane droge.

Na dveh hišnih preiskavah na Goriškem so zasegli tudi dve polavtomatski pištoli kalibra devet milimetrov ter strelivo za to orožje.

Predstavitev zaključka kriminalistične preiskave
Predstavitev zaključka kriminalistične preiskave FOTO: PU Nova Gorica

V okviru hišnih preiskav so ob tem zasegli tudi protipravno pridobljeno gotovino v višini več kot 32.000 evrov, pripomočke za prodajo prepovedanih drog, več drugih predmetov, ki so jih osumljeni uporabljali in so nastali ali bili pridobljeni s kaznivimi dejanji v povezavi s prepovedanimi drogami (razni zapiski, telefoni, računalniki in drugi nosilci podatkov).

Ena oseba še vedno na begu

Dan po policijski akciji so šesterico pridržanih osumljencev, vsi državljani Slovenije, med katerimi sta si dva v času preiskovanja pridobila tudi državljanstvo BiH, skupaj s kazensko ovadbo privedli na Okrožno sodišče v Novi Gorici, kjer je dežurni preiskovalni sodnik po zaslišanju zoper vse privedene odredil pripor.

V okviru kriminalistične preiskave je bilo zaenkrat ovadenih osem osumljencev. V kazenski ovadbi za skupno 29 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami sta bila namreč ovadena še državljan Italije iz Tržiča in slovenski državljan z območja Kočevja. Slednji je še vedno na begu, pristojni ga še niso izsledili.

Večina osumljenih je bila že predhodno obravnavana za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami.

Pristojni sumijo, da so vpleteni od lanskega decembra do zaključne akcije (poleg zasežene) nadaljnjim preprodajalcem, posameznim odjemalcem oz. uporabnikom predvsem na območju Goriške ter tudi v sosednji Italiji preprodali še bistveno več prepovedane droge - kokain, heroin ter drugih vrst.

Na podlagi novih ugotovitev in pregledov ter ovrednotenja zaseženih predmetov v okviru hišnih preiskav ter drugih ugotovitev se kriminalistična preiskava nadaljuje v smeri utemeljevanja novih kaznivih dejanj.

Preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog

"Slovenija leži na pomembnem križišču poti med Balkanskim polotokom in Srednjo Evropo, kar jo že dolgo postavlja na zemljevid mednarodnih kriminalnih združb. Pri tem opažamo, da se domači storilci pogosto povezujejo s partnerji iz tujine, kar jim omogoča širšo mrežo, hitrejše premike in večjo dostopnost do prepovedanih drog," so sporočili s PU Nova Gorica.

Kot so dodali, je to še posebej izrazito prav na območju njihove policijske uprave. Bližina meje z Italijo vpliva na vsakodnevno varnostno sliko, saj kriminalne dejavnosti redno presegajo državno mejo. Storilci se znajdejo na obeh straneh meje, izkoriščajo dobre prometne povezave in razlike med pravnimi sistemi, kar jim omogoča, da se hitro prilagodijo.

"Zaradi takšne čezmejne dinamike je nujno tesno sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi in skupno načrtovanje operativnih ukrepov," poudarjajo na Policiji, kjer dodajajo, da je takšno delovanje zahtevno, a nujno, če želijo učinkovito preganjati organizirane kriminalne združbe.

Statistični podatki

Slovenska policija je od 1. januarja 2025 do 7. decembra 2025 obravnavala 963 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, v enakem obdobju lani pa 865 kaznivih dejanj.

Na območju Policijske uprave Nova Gorica so v letošnjem letu obravnavali 91 tovrstnih kaznivih dejanj, v enakem obdobju 2024 pa 68 kaznivih dejanj.

Poleg tega je bilo v letu 2025 na območju novogoriške policijske uprave realiziranih skupno 164 (v enakem obdobju 2024 jih je bilo 182) prekrškovnih postopkov po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami oz. 9,9 odstotka manj kot v istem obdobju 2024.

policija droge nova gorica orožje
Naslednji članek

Po zabavi pod Šmarno goro šesterica v bolnišnico

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
09. 12. 2025 17.14
+1
Bo zopet nekdo na strehi parlamenta zaradi odtegnitvene krize.
ODGOVORI
1 0
graf
09. 12. 2025 17.03
+2
kupim Beretto na sliki
ODGOVORI
3 1
Agartha enjoyer
09. 12. 2025 17.13
Ma nee kup si nek hand cannon... desert eagle al pa magnum .357 za velike monce.. kaj boš s tem 9 mm to majo prpe od meter 60..policaji ti rabiš neki da neprebojca prebije.
ODGOVORI
0 0
bb5a
09. 12. 2025 17.03
+1
Edina panoga v Sloveniji, ki je v razcvetu je kriminal... pa še davkov so oproščeni...
ODGOVORI
2 1
Bozje oko
09. 12. 2025 17.02
+1
Droge so sodobna " kuga" ki uničuje družbo, se posebej mlade. Zato kapo dol policistom - kriminalistom, ki se žrtvujejo in skušajo pristriči peruti " kriminalcem"!!! Upam, da jih tudi sodišče proceira po zakonu....????
ODGOVORI
1 0
Srebrni Joža Sixten Galeon
09. 12. 2025 16.55
-1
Koliko druge se je povečalo pod to vlado.
ODGOVORI
2 3
slim386
09. 12. 2025 16.58
+0
Normalno če morajo beli noski pod trstenjakovi delati nadure za širjenje propagande. Rabijo energijo pa to...
ODGOVORI
4 4
LukaS8
09. 12. 2025 17.03
+1
Ja, zato ker se jih preganja. Pod Janšo so jih pustili pri miru, da so ustvarili iluzijo, da ni problema z drogami. Če so pa že komu prišli na sled je pa že Hojsek lepo posvaril, da prihajajo... Ampak sektaši itak vedno samo na prvo žogo. Ne da inteligenca, da bi razumeli kaj in kako...
ODGOVORI
2 1
jank
09. 12. 2025 16.54
-2
Kako, a ni lopovluk samo na JV, kot nas že dolgo prepričujejo desničarji.
ODGOVORI
2 4
Jožajoža
09. 12. 2025 16.47
+2
ko je bil hojs notranji minister,se pa dilerjev ni lovilo oz se jih je v naprej opozorilo,da jih lovijo.
ODGOVORI
6 4
Srebrni Joža Sixten Galeon
09. 12. 2025 16.55
+0
Sestra pomagaj mu.
ODGOVORI
2 2
Stauffenberg
09. 12. 2025 16.47
+2
Če vemo, da uživalci heroina v Sloveniji za svojo odvisnost porabijo skupno na dan 3kg, je to 1095 kg na leto. Ko poslušam in berem te slavospeve o uspešnosti se vprašam mar ni to drobižek. Vsekakor si želim, da bi bili bolj uspešni. Da je tako, kot je, pa je kriva butasta zakonodaja, ki policistom bolj otežuje delo, kot pa pomaga. V bivši Jugi je bila posest prepovedane droge tudi, če je bila ta za lastno uporabo takoj sankcionirana, sedaj pa jim dobesedno kupujemo igle in urejamo nekakšne varne hiše. V bistvu gre za hinavščino, češ tako posledično ščitimo sebe pred raznimi okužbami HIV in HVC. In dokler dopuščamo, da veliki dilerji materialno dobro stojijo ( nihče jih ne vpraša od kje jim denar ), čeprav nič pametnega ne delajo bo stanje takšno in še slabše.
ODGOVORI
3 1
peglezn
09. 12. 2025 16.47
+3
državljanov, kolikor hočeš...
ODGOVORI
3 0
Antijudeo
09. 12. 2025 16.55
+1
Da greag in patrik drzavljana a ne pametnjakovic
ODGOVORI
1 0
OSINT
09. 12. 2025 16.41
+4
Odkar se je pobec prevrnil v LJ, dilerji padajo kot muhe.
ODGOVORI
4 0
PoldeVeliki
09. 12. 2025 16.39
-2
Svobodnjaki v parlamentu ob dozo.
ODGOVORI
4 6
Bombardirc1
09. 12. 2025 16.52
+2
Sđsovski beli noski misliš?
ODGOVORI
5 3
LukaS8
09. 12. 2025 17.07
+1
SDS podmladek pa to... SDS sekta je pa itak vsa na antipsihotikih in antidepresivih. Ko ni dovolj pa s strehe parlamenta skačejo.
ODGOVORI
1 0
IKOSS
09. 12. 2025 16.36
+2
Zanimivo bi bilo videti, da nekdo pojasni sledeče. Ob aretacijah oseb, ki se ukvarjajo s kriminalom, skoraj praviloma policija zaseže tudi ognjena strelna sredstva. Kako točno posebna zakonska regulacija zagotavlja v okolju varnost? Še pomembnejše pa je naslednje vprašanje. Slovenija ima enega nižjih koeficientov umorov. Ob zavedanju, da so ravno družbeno najbolj problematični sedaj pogosto oboroženi, na podlagi česa je moč utemeljeno sklepati, da bi liberalizacija tega področja, kjer bi lahko posedovali in uporabljali ognjena strelna sredstva tudi družbeno neproblematični, povzročila povišanje omenjenega koeficienta?
ODGOVORI
4 2
jugatneme
09. 12. 2025 17.10
Nič nebi bilo zanimivo pojasnjevati. Če ste vi pristaš nošenja strelnega orožja naokoli je to velik problem pri vas doma. Strelno orožje bi smeli nositi naokoli samo vojska in policija in to samo v času svoje službe in nobeden več! Še lovcem bi smelo biti dovoljeno le v spremstvu. Hvala za razumevanje.
ODGOVORI
0 0
IKOSS
09. 12. 2025 17.16
@jugatneme Kako je vaša trditev skladna s pravili nomotehnike? Ali morda menite, da se omenjenih pravil ni treba držati, čeravno so to temelj pravne države in sprejeti s strani državnega zbora in tako pravno zavezujoči? In še vprašanje za konec. Kakšne imate osebne izkušnje s tem področjem?
ODGOVORI
0 0
JackRussell
09. 12. 2025 16.32
+5
Glede na analize vode je to kaplja v morje.
ODGOVORI
5 0
Magic-G-spot
09. 12. 2025 16.27
-5
A to oni za sebe zasezejo ali zato da se potem vse to unici, ker izplen lahko pomeni samo da so nekomu nekaj vzeli za svoje potrebe.
ODGOVORI
1 6
BroNo1
09. 12. 2025 16.27
+7
Zadnji čas, do zdaj je policija spala oz. verjetno je bilo tako naročeno, seveda mi smo prijazna država za kriminalce?! Še enkrat ZADNJI ČAS, da se bandi pristriže peruti.
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385