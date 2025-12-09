Kriminalisti zasegli kilograme prepovedane droge, strelno orožje in tisočake

Po enem letu kriminalistične preiskave, ki so jo izvedli na območju Goriške in na območju PU Ljubljana, so pristojni organi odkrili kriminalno združbo, ki je na območju Nove Gorice in v sosednji Italiji preprodajala prepovedano drogo. Kriminalisti so opravili sedem hišnih preiskav, štiri preiskave osebnih vozil in šest osebnih preiskav ter odkrili več kilogramov prepovedane droge, dve polavtomatski puški in več tisoč evrov protipravno pridobljene gotovine. Pridržali so šest osumljencev, državljanov Slovenije, starih med 32 in 54 let, ovadenih pa je sicer osem oseb.

Novogoriški kriminalisti so v okviru obsežne kriminalistične preiskave s pridržanji osumljencev, hišnimi preiskavami in privedbami zaključili enoletno kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog, v kateri je bila razkrita kriminalna združba, ki se je ukvarjala s preprodajo prepovedane droge predvsem na širšem območju Nove Gorice in tudi v Republiki Italiji. Konec leta 2024 so novogoriški kriminalisti zaznali sume ulične preprodaje prepovedanih drog na območju Nove Gorice, zaradi česar so postali pozorni na aktivno vlogo in povezanost določenih oseb pri izvrševanju tovrstnih kaznivih dejanj.

"Ob sistematičnem preiskovanju posamičnih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog so ob aktivnem usmerjanju državnega tožilstva, tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov, intenzivno pridobivali dokaze o kaznivih dejanjih in osumljencih, povezavah in njihovi hierarhični vlogi," so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Kot so dodali, so pri tem sodelovali tudi z italijanskimi preiskovalnimi organi. Po enem letu so pristojni v petek zjutraj na Goriškem in na območju PU Ljubljana sprožili zaključno policijsko akcijo. Kriminalisti so opravili sedem hišnih preiskav (pet na Goriškem in dve na območju PU Ljubljana) na šestih stanovanjskih objektih ter v eni garaži, štiri preiskave osebnih vozil in šest osebnih preiskav.

Prostost odvzeli šesterici, opravili večji zaseg

Eno izmed hišnih preiskav je zaradi nenavzočnosti oz. bega osumljenca opravil dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici. V skladu z zakonom o kazenskem postopku so prostost odvzeli šestim osebam, starih med 32 in 54 let, ter jim odredili policijsko pridržanje. Pristojni so v policijski akciji zasegli nekaj več kot 7,2 kilograma heroina, 2,7 kilograma prepovedane droge MDMA - ekstazi, 120 gramov prepovedane droge metamfetamin, približno 25 gramov kokaina in okoli 25 gramov suhe konoplje ter manjše količine drugih vrst prepovedane droge. Na dveh hišnih preiskavah na Goriškem so zasegli tudi dve polavtomatski pištoli kalibra devet milimetrov ter strelivo za to orožje.

Predstavitev zaključka kriminalistične preiskave FOTO: PU Nova Gorica icon-expand

V okviru hišnih preiskav so ob tem zasegli tudi protipravno pridobljeno gotovino v višini več kot 32.000 evrov, pripomočke za prodajo prepovedanih drog, več drugih predmetov, ki so jih osumljeni uporabljali in so nastali ali bili pridobljeni s kaznivimi dejanji v povezavi s prepovedanimi drogami (razni zapiski, telefoni, računalniki in drugi nosilci podatkov).

Ena oseba še vedno na begu

Dan po policijski akciji so šesterico pridržanih osumljencev, vsi državljani Slovenije, med katerimi sta si dva v času preiskovanja pridobila tudi državljanstvo BiH, skupaj s kazensko ovadbo privedli na Okrožno sodišče v Novi Gorici, kjer je dežurni preiskovalni sodnik po zaslišanju zoper vse privedene odredil pripor. V okviru kriminalistične preiskave je bilo zaenkrat ovadenih osem osumljencev. V kazenski ovadbi za skupno 29 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami sta bila namreč ovadena še državljan Italije iz Tržiča in slovenski državljan z območja Kočevja. Slednji je še vedno na begu, pristojni ga še niso izsledili. Večina osumljenih je bila že predhodno obravnavana za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami. Pristojni sumijo, da so vpleteni od lanskega decembra do zaključne akcije (poleg zasežene) nadaljnjim preprodajalcem, posameznim odjemalcem oz. uporabnikom predvsem na območju Goriške ter tudi v sosednji Italiji preprodali še bistveno več prepovedane droge - kokain, heroin ter drugih vrst. Na podlagi novih ugotovitev in pregledov ter ovrednotenja zaseženih predmetov v okviru hišnih preiskav ter drugih ugotovitev se kriminalistična preiskava nadaljuje v smeri utemeljevanja novih kaznivih dejanj.

Preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog

"Slovenija leži na pomembnem križišču poti med Balkanskim polotokom in Srednjo Evropo, kar jo že dolgo postavlja na zemljevid mednarodnih kriminalnih združb. Pri tem opažamo, da se domači storilci pogosto povezujejo s partnerji iz tujine, kar jim omogoča širšo mrežo, hitrejše premike in večjo dostopnost do prepovedanih drog," so sporočili s PU Nova Gorica. Kot so dodali, je to še posebej izrazito prav na območju njihove policijske uprave. Bližina meje z Italijo vpliva na vsakodnevno varnostno sliko, saj kriminalne dejavnosti redno presegajo državno mejo. Storilci se znajdejo na obeh straneh meje, izkoriščajo dobre prometne povezave in razlike med pravnimi sistemi, kar jim omogoča, da se hitro prilagodijo. "Zaradi takšne čezmejne dinamike je nujno tesno sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi in skupno načrtovanje operativnih ukrepov," poudarjajo na Policiji, kjer dodajajo, da je takšno delovanje zahtevno, a nujno, če želijo učinkovito preganjati organizirane kriminalne združbe.

