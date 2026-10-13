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Črna kronika

Kriminalisti o obsežni mednarodni preiskavi preprodaje drog

Celje, 13. 10. 2026 10.33 pred 25 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.S.
Sektor kriminalistične policije

Slovenski kriminalisti so v sodelovanju z Europolom in varnostnimi organi več evropskih držav razbili organizirano kriminalno združbo, v katero so bila vpletena tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji. Osumljenci so večje količine različnih drog tihotapili iz Belgije in Nizozemske na sever Evrope.

Potek preiskave sta na novinarski konferenci predstavila Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, in Primož Ogrinc z Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

V preteklem tednu smo poročali še o eni uspešno zaključeni kriminalistični preiskavi organizirane mednarodne kriminalne združbe, ki je trajala skoraj štiri leta. Ta je na območju Slovenije ter v povezavi z več evropskimi in balkanskimi državami izvrševala predvsem kazniva dejanja s področja tihotapstva in preprodaje prepovedanih drog, poleg tega pa tudi kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ter eksplozivom ter kazniva dejanja proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje. V kriminalni združbi so zaznali tudi kazniva dejanja poskusa umora, ugrabitev in izsiljevanja.

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KOMENTARJI4

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Smuuki
13. 10. 2026 11.20
Ko bodo tudi pri nas vsi dokazi DOKAZI ne glede kdo in kako jih je pridobil se bo počasi začel delati red. Do takrat pa psi lajajo karavana gre naprej. Paradoks slovenskega sodstva. Ko se kriminal ukvarja z nezakonitimi posli mora biti le v sloveniji dokazni material zakonit. To je ena prefrigana varovalka ki so jo uspeli uzakoniti z jasnimi nameni. Tudi če so zaloteni pri svojem kriminalu pade dokazno gradivo in so spet čisti. Zvito ni kaj. Predlagatelj tega zakona pa ne vem kdo je je očitno vedel zakaj je treba takega sprejeti. Že ob sprejemanju tega zakona je vedel da bo to potreboval.
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+2
2 0
Dr. Novšek
13. 10. 2026 11.14
najboljša je NIkita
Odgovori
0 0
anatomija
13. 10. 2026 11.08
Čez 1 leto bodo v drugih državah preprodajalci obsojeni pri nas pa bodo dobili odškodnino zaradi izločenih dokazov
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+4
4 0
Zelena travica
13. 10. 2026 11.04
Da bi se vsaj mal tega iz naših ulic pospravlo....upajmo.
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+3
3 0
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