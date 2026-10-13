Kriminalisti o obsežni mednarodni preiskavi preprodaje drog

Potek preiskave sta na novinarski konferenci predstavila Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, in Primož Ogrinc z Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

V preteklem tednu smo poročali še o eni uspešno zaključeni kriminalistični preiskavi organizirane mednarodne kriminalne združbe, ki je trajala skoraj štiri leta. Ta je na območju Slovenije ter v povezavi z več evropskimi in balkanskimi državami izvrševala predvsem kazniva dejanja s področja tihotapstva in preprodaje prepovedanih drog, poleg tega pa tudi kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ter eksplozivom ter kazniva dejanja proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje. V kriminalni združbi so zaznali tudi kazniva dejanja poskusa umora, ugrabitev in izsiljevanja.