Vodji hudodelske združbe dva Posavca, sodeloval tudi zapornik

S Policijske uprave Novo mesto so nam sporočili, da so tamkajšnji kriminalisti v torek zaključili z obsežno preiskavo hudodelske združbe, ki je preprodajala prepovedane droge. Pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto Matjaž Štern je povedal da so se pri preiskavi hudodelske združbe, ki se je na območju Posavja organizirala v začetku leta 2022, delovala pa je vse do maja letos, posluževali tako klasičnih kot prikritih preiskovalnih metod.

V torek so kriminalisti na območju Brežic, Krškega, Sevnice, Novega mesta, Ljubljane, Maribora in Celja opravili 25 hišnih preiskav, v katerih so preiskovali 27 osumljencev. "11 osumljencev je še vedno v policijskem pridržanju," je dejal Štern. Večina je zaradi preprodaje prepovedanih drog že zabeleženih v policijskih evidencah. Med njimi so tudi štirje osumljenci z območja Ljubljane, od katerih sta vodilna člana hudodelske združbe odkupovala prepovedano drogo.

Prepovedano drogo kokain, konopljo, amfetamine in MDMA sta kupovala pri različnih dobaviteljih na območju Slovenije, predvsem v Ljubljani. S tem so si člani hudodelske združbe pridobili večjo protipravno premoženjsko korist.

Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da sta bila vodji hudodelske združbe dva Posavca, stara 21 in 27 let, prepovedano drogo pa sta do končnih uporabnikov dobavljala prek dveh mrež prekupčevalcev.

Starost preprodajalcev, ki so sodelovali v hudodelski združbi, je med 21 in 66 let, med njimi pa je tudi zapornik, ki prestaja večletno zaporno kazen. Kazniva dejanja je izvrševal med prostimi izhodi iz zapora, je povedal kriminalist.

Med preiskavo so kriminalisti zasegli 30 gramov kokaina, 100 gramov heroin, 92 tabletk ekstazija, in 10 gramov konoplje. Ob tem so zasegli tudi denar, elektronske naprave, dva kosa nelegalnega orožja s strelivom in ukradeno motorno kolo. Slednjega bodo vrnili lastniki.

"Preiskave in testiranja opravljamo tudi še danes, zato o točnih količinah še ne morem govoriti," je dodal.

Zagrožena kazen za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je zaporna kazen od enega do 10 let. V primeru hudodelske združbe, kot se je zgodilo v tokratnem primeru, pa od pet do 15 let zapora.