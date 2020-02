Kriminalistična preiskava na piranski občini in podjetju Okolje Piran

Kriminalistična preiskava poteka tudi na sedežu Okolja Piran, še piše časnik. Predstavnica za odnose z javnostmi Jana Pines jim je namreč potrdila, da so v podjetju kriminalisti, uslužbenci pa so v svojih pisarnah. Dobili naj bi tudi navodilo, da mora ostati pisarna direktorja Gašparja Gašparja Mišiča zaklenjena.

Kot na spletu pišejo Primorske novice , uslužbenci zjutraj niso mogli do svojih pisarn - kriminalisti so jim to namreč preprečili. Po navedbah časnika so uslužbenci zdaj tako že dobro uro v avli v pritličju občinske stavbe, do svojih pisarn ne smejo dostopati.

Kriminalisti so danes zjutraj obiskali sedež Občine Piran. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na piranski občini, naj bi bila preiskava usmerjena v ugotavljanje morebitnih nepravilnosti pri oddaji centralnega dela plaže lastnikom hotela Kempinski Palace.

Komunalno podjetje Okolje Piran je novembra lani plažo za 20 let oddalo Hotelu Kempinski Palace Portorož in njegovi lastnici, družbi MK Group srbskega poslovneža Miodraga Kostića. Gre za plažo pred restavracijami Paco, Jadro in Cacao v Portorožu.

Okolje Piran je del plaže oddalo prek javnega razpisa, ki je bil objavljen oktobra lani. Glede na razpis gre za nekaj manj kot 2200 kvadratnih metrov površine, predviden pa je 20-letni najem z možnostjo podaljšanja za 10 let. Najnižja letna najemnina je bila določena v višini 18.402 evra (brez DDV), kar v 20 letih pomeni skupno 368.000 evrov brez davka. Najemnino za prvi dve leti je družba morala plačati ob podpisu pogodbe, 15. novembra 2019. Pogodba je začela veljati 1. januarja.

Generalni direktor hotela Kai Behrens je takrat sicer zagotavljal, da bo najeta plaža odprta za vse, kar je nenazadnje zagotovljeno tudi po pogodbi. Kot so pisale Primorske novice, je plaža namreč ohranila status urejenega naravnega morskega kopališča. Občina Piran, lastnica plaže, pa je v pogodbi uveljavila tudi pravico do izdajanja soglasja k projektu za ureditev plaže in nabave nove opreme. Direktor Okolja Piran Mišič je takrat izrazil prepričanje, da je to eden od korakov k prebujanju Portoroža.

Pri oddaji dela centralne plaže družbi Kempinski Palace pa naj bi bil sporen postopek pridobivanja soglasja lokalne skupnosti. Izkazalo se je namreč, da svet Krajevne skupnosti (KS) Portorož ni dal večinskega soglasja, odgovorni pa so v ustreznih organih operirali s podatkom, da se KS s poslom strinja. Sejo sveta KS so morali ponoviti, civilna iniciativa pa ni uspela uresničiti želje, da bi o oddajanju plaže tuji hotelski verigi odločal občinski svet.